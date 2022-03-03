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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد المباحثات المصرية اليونانية.. نائب الشيوخ: مصر تمتلك احتياطي ضخم من الكهرباء والغاز

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أيد محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، توجه الدولة لـ تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان خاصةً في مجال التعاون في قطاع الطاقة، خاصة مشروعات الربط الكهربائي، والغاز، وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

 

قال “رشاد عثمان” لـ"صدي البلد"، إن مصر حققت وفرة في مجال الطاقة والكهرباء ونجاحات ضخمة في هذا الملف، طوال السنوات الماضية بفضل رؤى وتوجيهات الرئيس السيسي، بعد سنوات من تردي الخدمة وحدوث انقطاعات كبيرة في أعقاب أحداث 2011، وبعد نجاح البلاد في بناء بنية تحتية قوية في مجال شبكة الكهرباء على مدى السنوات الماضية.

احتياطي كهربائي ضخم

واضفا أن هناك احتياطي ضخم جدًا في مجال الكهرباء، كما انتهت تمامًا انقطاعات الكهرباء، واصبح هناك ربط كهربائي بين مصر وليبيا والسودان والأردن، علاوة على مشروع ضخم للربط الكهربائي مع السعودية.

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر وبرؤى السيسي أيضا أصبحت حريصة على أن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وهو ما يتم على قدم وساق وتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة.

 

واختتم، نائب الاسكندرية بأن تنمية قطاع الكهرباء وتحقيق تقدم هائل به يشعر به أكثر من 100 مليون مصري على مدى سنوات، كان الدافع الأول لتحقيق التنمية والاصلاح الشامل في البلاد.

 

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا موسعا عبر الفيديو كونفرانس مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، فضلاً عن نظرائهم من الجانب اليوناني، إلى جانب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي".

وصرح  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في مجال التعاون في قطاع الطاقة، خاصة مشروعات الربط الكهربائي، والغاز، وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

وقد توافق الجانبان على المضى قدماً فى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما فى تلك القطاعات سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس من جانبه أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور المتنامي الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معرباً سيادته عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

وقد أكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحباً بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية، ومعرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.

اضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول التباحث بشأن موضوعات تغير المناخ، والتحضير للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث أكد الرئيس أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، في حين أكد رئيس الوزراء اليوناني ثقة الجانب الأوروبي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الإطار.

البنك المركزي التعاون الدولي الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي السنوات الماضية قطاع الكهرباء

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