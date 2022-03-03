رئيس أوكرانيا : طالبنا الغرب بتزويد كييف بطائرات مقاتلة ولا استجابة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زينيلسكي، اليوم الخميس، إن بلاده طالبت الغرب بتزويد كييف بطائرات مقاتلة ولكن لا استجابة حتى الآن.

وقال زينيلسكي في مؤتمر صحفي عقد في كييف، إن “سياسة الغرب جاءت متأخرة في دعم أوكرانيا”، مشيرا إلي أن على العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا”.

واضاف أن “أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية”.

وقال: “ليس لي الحق بالخوف على نفسي وأخشى على عائلتي”، موضحا أن ما يقوم به الأوكرانيون به هو الدفاع عن بلدهم.

وقال زينيلسكي “ أنا لا أجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام”.

وأوضح أن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم، لافتا إلي أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس.

وقال: “نريد الدفاع عن حريتنا ولا نسعى لقتل الجنود الروس”.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زينيلسكي، أن الجيش الروسي تعرض لخسائر بشرية كبيرة.

وقال: “إذا سقطت أوكرانيا فستسقط بعدها دول البلطيق”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أنه “لا يوجد مخبأ يحميك من الله”، بعد أن استهدفت القوات الروسية كاتدرائية الصعود “أوسبنسكي سوبور” في هجوم جديد على مدينة خاركيف.

وحسب “جيروزاليم بوست” قال زيلينسكي إنه “مكان مقدس. والآن، دمرته الحرب. حتى هذا لا يردعهم! يعتمدون على حقيقة أن عقاب الله ليس فوريًا. لكنه يرى. ويجيب. لا يمكنك الاختباء من إجاباته. لا يوجد مخبأ يمكن أن يحميك من إجابات الله”.

كما أعلن زيلينسكي أن أول 16000 متطوع أجنبي وصلوا للقتال في الفيلق الأجنبي الأوكراني.