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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتصميم.. ألبين تكشف عن مفهوم A4810 الكهربائية الخارقة.. هيونداي تعلن خطتها لـ 2030 في "يوم المستثمرين"

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

بولستار 02 رودستر مفهوم جديد لسيارة كهربائية خارقة تدخل الإنتاج التجاري 2025

كشفت "بولستار" عن مفهوم جديد لسيارة خارقة الجديدة باسم 02 وهي تنتمي لفئة الرودستر كهربائية بالكامل وصفتها العلامة التجارية بأنها "البطلة المستقبلية للعلامة التجارية".

 

فورد تفصل قطاع السيارات الكهربائية عن محركات الاحتراق

قررت شركة "فورد موتورز" الأمريكية أن تفصل بين قطاع إنتاج السيارات الكهربائية عن قطاع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي في خطوة استراتيجية لتشجيع المستثمرين على تقدير العلامة التجارية العريقة بدرجة أكبر.

 

لجنة رياضة السيارات بالمملكة المتحدة تحظر حاملي الرخصة الروسية والبيلاروسية من السباقات

منعت الجهة المسؤولة عن تنظيم سباقات السيارات في المملكة المتحدة حاملي الرخصة الروسية والبيلاروسية من المنافسة في السباقات التي تقام على أراضي المملكة، القرار جاء في أعقاب الغزو الروسي لـ أوكرانيا وهو جزء من حزمة واسعة من الإجراءات والعقوبات والقيود التي تستهدف البلدين.

 

منع التصدير وإنهاء مشاريع مشتركة.. رد فعل شركات السيارات على الغزو الروسي لأوكرانيا

اتخذ عدد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع صناعة السيارات قرارات وإجراءات حاسمة بعد أن تأثرت الصناعة بقوة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.

 

بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتصميم.. ألبين تكشف عن مفهوم A4810 الكهربائية الخارقة

تعاونت "ألبين موتورز" الفرنسية مع المعهد الأوروبي للتصميم (IED) لبناء مفهوم لسيارة خارقة جديدة من نوعها تعمل بالوقود الهيدروجيني، وسيتم الكشف عنها رسميا في 18 مارس الجاري. 

 

منصة محدثة و 17 طراز جديد… هيونداي تكشف خطتها لـ 2030 في "يوم المستثمرين"

ستقدم  هيونداي  الجيل الثاني من المنصة المعيارية للسيارات الكهربائية E-GMP في عام 2025 ، والتي ستوفر أنظمة قياسية جديدة للبطاريات والمحركات بهدف تقليل التكاليف الإجمالية لعملية الإنتاج.

 

ريفيان ترفع أسعار R1T و R1S البيك أب الكهربائية 6 آلاف دولار

ظهرت شاحنة البيك أب ريفيان R1T صغيرة الحجم لأول مرة في الخريف الماضي لتثير إعجاب الكثيرين ليس فقط لشكلها لكن بسبب إمكانياتها التي تنافس بقوة رام 1500 و شيفروليه سيلفرادو و فورد لايتنينج F150، ومع ذلك أصحاب الحجوزات لشاحنة البيك أب الكهربائية  (كل منهم وضع وديعة بقيمة ألف دولار) فوجئوا  بأخبار سيئة حيث قامت "ريفيان" برفع سعر موديلات  R1T  و R1S بالمحركات الرباعية 6 آلاف دولار.

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