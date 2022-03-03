القوات الشيشانية تسيطر على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الخميس، أن القوات الشيشانية احتلت قاعدة عسكرية كبرى في أوكرانيا، بعد الانتصار على كتيبة أوكرانية.

وجاء في بيان نشر علي صفحة قديروف بـ” تيليجرام”: "تواصل القوات الخاصة الشيشانية بقيادة حسين مجيدوف تحقيق النجاحات في العمليات الهجومية ضد القوميين الأوكرانيين، فبمجرد ظهور مقاتلينا تسارع فيالق النازيين إلى الهرب، هذا طبعا في حال كان لديهم الوقت لذلك".

وقال حسين مجيدوف إن كتيبة كاملة من القوميين هزمت وفر أكثر من 2500 دون مقاومة”، مضيفا "استولى مقاتلونا على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا".

ومنذ قليل، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زينيلسكي، اليوم الخميس، عن الطريقة الوحيدة لوقف الحرب مع روسيا، قائلا إن التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب.

إلي ذلك، قال زينيلسكي في مؤتمر صحفي عقد في كييف، إن “سياسة الغرب جاءت متأخرة في دعم أوكرانيا”، مشيرا إلي أن على العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا”.

وأضاف أن “أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية”.

وقال: “ليس لي الحق بالخوف على نفسي وأخشى على عائلتي”، موضحا أن ما يقوم به الأوكرانيون به هو الدفاع عن بلدهم.

وقال زينيلسكي “ أنا لا أجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام”.

وأوضح أن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم، لافتا إلي أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس.

وقال: “نريد الدفاع عن حريتنا ولا نسعى لقتل الجنود الروس”.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زينيلسكي، أن الجيش الروسي تعرض لخسائر بشرية كبيرة.