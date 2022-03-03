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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علامة سوداء على جبين الرئيس الأمريكي تثير التساؤلات .. صورة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

تسببت علامة سوداء ظاهرة على جبين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، أثناء حديثه للمراسلين، بالبيت الأبيض، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" أن البقعة السوداء هي نتيجة كدمة أو بقعة لملامسته شيء ما، فقد كان ذلك نتيجة مشاركته في قداس "أربعاء الرماد"، ووضع رئيس أساقفة العاصة واشنطن لعلامة الصليب على رأسه في شكل رماد، كجزء من مراسم القداس، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

ويصادف "أربعاء الرماد" فترة الستة أسابيع من الصوم الكبير، حيث ينخرط المسيحيون في التضحية بالصوم والتوبة.

وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "هل أنا الوحيد الذي لاحظ الكدمة الضخمة على جبين بايدن؟"، بينما أضاف آخر: "لماذا لم يذكر أحد الكدمة السوداء الكبيرة على جبين الرئيس بايدن؟".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين صليب بايدن لـ"أربعاء الرماد" وإصابته بكدمة.

ففي عام 2010، اعتذرت كاي بورلي، وهي أحد أشهر الصحفيين الإذاعيين في المملكة المتحدة على الهواء، بعدما اقترحت أن نائب الرئيس الأمريكي آنذاك قد جرح نفسه وهو يمشي في باب، أو أثناء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر.

الرئيس الأمريكي المملكة المتحدة جو بايدن سوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي

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