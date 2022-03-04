أخبار التوك شو| مصطفى بكري: السيسي يصنع مجدا جديدا للأمة.. محمد صلاح يعلق على آراء الجماهير المصرية عنه

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يصنع مجدا جديدا لهذه الأمة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قضية حقوق الإنسان يتم تطبيقها على حسب أهواء أمريكا، مؤكدا أنه لا بد من توقيع عقوبات على أمريكا على جرائمها بسجون أبو غريب.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي يصنع مجدا جديدا لهذه الأمة، مؤكدا أنه يتم بناء الدولة.

مفيش كلام يوصف إحساسي.. محمد صلاح يعلق على آراء الجماهير المصرية عنه.. فيديو

حل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وعلق محمد صلاح على التقرير قائلا: "مفيش كلام ممكن أقوله يوصف احساسي بالفرحة أن الناس عندهم أمل وشايفين حد منهم استطاع أنه يعمل حاجه مختلفة تعطي أمل للأطفال الصغيرة، وهذا كان هدف من ضمن أهدافي في الحياة أني أغير حاجه معينة في مصر".

إسعاد يونس لـ محمد صلاح: بدخل التاريخ إني قاعده معاك.. والأخير: ده شرف ليا.. فيديو

وجهت "إسعاد يونس"، حديثها لـ"محمد صلاح"، قائله: "أنت نجم وحبيب وشاطر، وأنت داخل التاريخ برجلك، وأنا بدخل التاريخ إني قاعده معاك"، ليرد صلاح قائلا: "ده شرف ليا".

سفير كوريا الجنوبية: سنعمل على وجود أول صناعة للتابلت في أفريقيا ومصر|فيديو

قال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، سنعمل على وجود أول صناعة للتابلت في أفريقيا ومصر، وأكدا أنه تم توقيع عقد لنمد كل طالب مصري بهذا الشكل من التكنولوجيا عن طريق هذا التابلت وهي بداية رائعة في التعاون بما يخص التعليم.

التموين: لدينا مخزون استراتيجي من السلع يكفي 10 أشهر

أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية يكفي 10 أشهر، لافتا أن القيادة السياسية أمرت بضخ أكثر من 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.

وزير قطاع الأعمال: الملتقى الـ28 للأسمدة في غاية الأهمية.. وخطة لزيادة الإنتاج

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم تطوير المصانع في مصر وإضافة مصنع جديد، موضحا أنه تم إنشاء "كيما" في الستينيات، وكانت تعتمد على التحليل الكهربائي للإنتاج الآموني ثم اليوريا.

رئيس مصلحة الشهر العقاري يوضح مميزات القانون الجديد .. فيديو

كشف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، مميزات القانون الجديد لافتا أنه يتميز بضمانات للحفاظ على ملكيات الأفراد والدولة، مشيرا إلى أن فصل أداء الضريبة عن تسجيل العقارات أزال الكثير من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين.

العلاج بالخلايا الجذعية ثورة جديدة للقضاء على كثير من الأمراض المزمنة.. فيديو

عرض الإعلامي "أحمد فايق"، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرا تحت عنوان "العلاج بالخلايا الجذعية ثورة جديدة للقضاء على كثير من الأمراض المزمنة".

بالروبوت .. خبيرة تكنولوجيا: الـ5G سيسهل إجراء العمليات الجراحية عن بعد بدون أخطاء.. فيديو

قالت الدكتورة مروة الحفناوي، خبيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل الخامس، إن الجراحات عن طريق الروبوت تفتح المجال أمام استخدام تكنولوجيا 5G.

وصلة معاكسة بين أمير كرارة وسيرين عبد النور على الهوا ..فيديو

حلت الفنانة سيرين عبد النور، ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة “ أون”.

وبدأ الفنان أمير كرارة، الحلقة بمعاكسة الفنانة سيرين عبد النور، قائلا:" لازم نشوف حل ونروح لـ دكتور.. إنتي كل يوم بتكوني أحلى ".