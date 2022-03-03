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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تألق ندى ويوسف في تمثيل مشهد من أفراح القبة على مسرح الدوم..فيديو

مسرح الدوم
مسرح الدوم

أبدعت المتسابقة ندى النحاس والمتسابق يوسف الجبروني في تمثيل مشهد من رواية أفراح القبة،  أمام أعضاء لجنة تحكيم برنامج الدوم، المكونة من الفنانة ليلى علوي، والمخرج تامر محسن، و المايسترو نادر عباسي.

 

 وعلقت الفنانة ليلي علوي، قائلة:"  احسنتم وعشت معكم الجالية شكرا ليكم".

 

وانطلقت  منافسات  المتسابقين في حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط،، الذي يذاع على قناة "أون".


مسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية والتي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، ويتم التحكيم بمشاركة  أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

 

وعلى سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل المكونة من الفنانة ليلي علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

 

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.
 

الدوم ليلى علوي تامر محسن مسرح اخبار التوك شو

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