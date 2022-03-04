طريقة عمل شاورما اللحمة السورية

طريقة عمل شاورما اللحم السورية سهلة وسريعة ويمكنك صنعها في البيت بكل سهولة

مقادير شاورما اللحم السورية

كيلو من لحمة الشاورما .

2 معلقة كبيرة من خل التفاح.

نصف كوب من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من الملح.

معلقة كبيرة من الفلفل الأسود.

معلقة كبيرة من بهارات الشاورما.

ثمرتين من فلفل الألوان.

بصلتين.

*بهارات الشاورما من عند العطار

طريقة التحضير:

يتم غسل اللحم جيدا بالماء ويمكنك نقعه في مياه بخل لمدة ساعه ، ثم يتم تقطيعه إلى شرائح رفيعة ، وتوضع الشرائح في حلة مع نصف معلقة من الملح، ونصف معلقة من الفلفل الأسود، ونصف معلقة من البهارات الشاورما مع إضافة نصف مقدر الليمون والخل ويقلب جيدا مع بعض ثم يتم تركها على الأقل ساعتين متبله في الثلاجه .

* يمكنك إضافة كوب من الزبادي إلى الخليط إذا أردت.

طريقة الطهي :

يتم إحضار حلة ووضع معلقة من السمنه بها وتقطيع قطع صغيره من اللية الضاني والتقليب جيدا حتى تصفر.

يتم وضع الشاورما في الحلة والتقليب مع اللية الضاني جيدا مع جعل النارعالية (حتى تنشف مياة اللحمه).

بعدها بربع ساعه تقريبا وعندما تحس أن اللحمة بدأت تنضج تضع بصلتين مقطعين شرائح ويقلب جيدا مع لحم الشاورما وبعدها ب 5 دقائق يتم إضافة قطع الفل الألوان ثم يقلب جيدا وتركة لأكتمال نضجه.

عندما تنضج اللحمه وتنشف المياه تضع البقدونس المقطع جيدا مع إاضافة قطع اللية الضاني مع الباقي من عصير الليمون والخل ويقلب جيدا.

عند إكتمال نضج الشاورما يمكنك إضافة بذره من الطماطم مقطعه قطع صغيره والتقليب جيدا .

ثم يتم رفع الشاورما من على النار ويتم وضعها في طبق التقديم.