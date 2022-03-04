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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لامس أجزاء حساسة.. فتاة تتهم جراحا بالتحرش بها داخل عيادته في الجيزة

التحرش
التحرش

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات اتهام فتاة لطبيب جراح بالتحرش بها داخل عيادته في الجيزة.

ورد بلاغا للأجهزة الأمنية في الجيزة، من فتاة تتهم فيه طبيب جراح بالتحرش بها داخل عيادته، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، ان الفتاة تعمل موظفة مصرفية وتواجدت داخل عيادة الجراح لعرض شراء القروض الشخصية عليه.

كما تبين من التحريات اتهام الفتاة للطبيب بأنه أثناء تواجدها في عيادته قام بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط الطبيب، وبمواجهته أنكر الاتهامات الموجهة اليه وعلل ذلك برغبة الفتاة في تشويه صورته.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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