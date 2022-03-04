أخبار الرياضة.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

قبل مواجهة الوداد ..سيناريوهات تأهل الزمالك إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

يترقب عشاق القلعة البيضاء المواجهة الحاسمة التي تجمع الزمالك والوداد المغربي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي يوم السبت المقبل لمتابعه مباراة الفريق أمام نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة في المباراة الماضية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 على أرضه بإستاد القاهرة الدولي

كوارث المريخ السوداني في مصر ترسل بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة السبت

وخاض المريخ 10 مواجهات مع الأندية المصرية بملعبها لم يحقق أي انتصار، وخسر 9 مباريات وتعادل في لقاء، واستقبلت شباكه 23 هدفا وأحرز 4 أهداف.

نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة سهلة لفريق ليفربول

سوف يواجه ليفربول الفائز من مباراة فريقي نوتنجام فورست وهدرسفيلد وهما أندية الدرجة الأولى في الدوري الإنجليزي.

جدو يوجه نصيحة خاصة للأهلي قبل مواجهة المريخ

وجه محمد ناجي جدو نجم الأهلي الأسبق نصيحة خاصة للأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

فتحى مبروك: حزين على الإسماعيلي.. وعبد المنعم هدية الموسم للكرة المصرية

يرى فتحى مبروك نجم ومدرب النادي الأهلي السابق، أن محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الحالي هو مفاجأة وهدية هذا الموسم للكرة المصرية.

جدو: تصريحات موسيماني الإعلامية تسببت في تعطيل تجديد تعاقده مع الأهلي

أكد محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق أن تصريحات بيتسو موسيماني الإعلامية تسببت في تعطيل تجديد تعاقده في الأهلي لكونها تخالف سياسة النادي.

رئيس رابطة البريميرليج يرحب بقرار إبراموفيتش ببيع نادي تشيلسي

رحب رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، بقرار رومان أبراموفيتش، بيع نادي تشيلسي.

علاء عبد العال عن موقف إيسترن كومباني: "مازلنا في منطقة الخطر.. والأداء تحسن"

يرى علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني أن مستوى فريقه اختلف للأفضل خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن فريقه مازال في موقف خطر بجدول ترتيب الدوري ولكنه سار خطوة على الطريق الصحيح بعد الفوز الأخير على سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة المقاولون وبيراميدز فى بطولة الدورى

يصطدم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مساء اليوم الجمعة بمنافسه المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بسبب راموس.. باريس سان جيرمان يتخلص من أزمة بوكيتينو المزعجة

تحرك مسؤولو باريس سان جيرمان لحل مشكلة تزعج الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

يستضيف ملعب آنفيلد مباراة قوية تجمع بين ليفربول ووست هام يونايتد، مساء يوم السبت 5 مارس، ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

