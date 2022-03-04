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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

البترول تبحث مع إيني ضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس ودلتا النيل

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال لقاءه بوفد إيني الإيطالية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة إينى الإيطالية ضم جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية، وأنتونيو بانزا الرئيس التنفيذي لشمال أفريقيا، وكريستيان سينيوريتو نائب رئيس العمليات للموارد الطبيعية، حيث تم بحث أنشطة الشركة الإيطالية في مصر والمشروعات الحالية والمستقبلية وبرامج ضخ الاستثمارات في إطار الخطة الموضوعة لزيادة مستويات الإنتاج من الحقول الحالية.

واستعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خطط تنمية عدد من الحقول والبرامج الزمنية لوضعها على خريطة الإنتاج، وكذلك استعراض موقف مناطق الامتياز الجديدة التي فازت بها إينى فى المزايدة العالمية الرقمية الأولى والتي كان قد تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن تطورات أسعار البترول العالمية وتأثيرها على فرص زيادة ضخ الاستثمارات.
 

وزير البترول خلال لقاءه بوفد إيني الإيطالية


وخلال المباحثات، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن شركة إينى تعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول وأكبر منتج للبترول والغاز في مصر وتأتي في صدارة الشركات الإيطالية التي تضخ استثمارات فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً مع شركائه الأجانب ومن ضمنهم شركة إينى للإعداد لمبادرات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل البترولى والتعاون فى مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين.

وناقش وزير البترول والثروة المعدنية استعدادات إينى حالياً لضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس ودلتا النيل وفقاً لاتفاق الالتزام الموقع في شهر ديسمبر الماضى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله.

 

إشادة إيني بقطاع البترول المصرى

 

ومن جانبه أشاد جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية بالتعاون والشراكة المثمرة بين إينى وقطاع البترول المصرى، مؤكداً أن إينى تعتبر مصر وجهة مهمة لاستثماراتها في شمال أفريقيا والبحر المتوسط وأن هناك رغبة متبادلة من الجانبين فى استمرار تعزيز التعاون والشراكة خلال السنوات المقبلة ومواصلة تحقيق قصص نجاح جديدة استكمالاً لما تحقق من نجاحات مشهودة في مسيرة التعاون بين قطاع البترول وإينى خلال السنوات الماضية.

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية- إيجاس، ونائبه للعمليات المهندس ياسين أحمد.
 

البترول شركة ايني الإيطالية ضخ استثمارات الطاقة النظيفة الثروة المعدنية

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