استشاري النحافة والسمنة: لا أنصح عند بداية إنقاص الوزن اللجوء للعمليات

قال الدكتور هاني جبران، استشاري النحافة والسمنة وأمراض الباطنة ، :" لا انصح عند بداية إنقاص الوزن اللجوء للعمليات "، معقبًا:" قبل اللجوء للعمليات عليه عمل تحاليل للتأكد من عدم وجود حالة مرضية بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي مدته 6 أشهر".



وأكد" جبران" خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أن عمليات إنقاص الوزن لا تعتبر نهاية المطاف، مشيرًا: "العمليات فيها مشاكل صحية كتير ويوجد بها نسبة وفيات تصل لـ 30%".

وأضاف: "من الممكن حد يعمل العمليات ويزيد عليها عشان هو بيبقى فاكر انه كده خلاص هو عمل اللي عليه بس لازم الشخص يتبع نظام غذائي صحي مع العملية".



ومن جانبه، قال الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة وأمراض الباطنة، إنه من الممكن أن تكون أسباب السمنة المفرطة هي أسباب مرضية ومنها الغدة الدرقية أو الآثار الجانبية المصاحبة لبعض الأدوية التي يتلقها الشخص وبعض الأدوية النفسية أيضًا، متابعًا أن الكورتيزون يساهم في زيادة الوزن ولكن بعد فترة طويلة من استخدامه وذلك لأنه يفتح الشهية لدى المريض، معقبًا:" بيأكله كتير".



وأضاف "جبران"، أن استخدام الكورتيزون المصاحب باتباع نظام غذائي صحي لايتسبب في زيادة الوزن ولذلك يجب على من ستخدمه تناول الطعام الصحي حتى يتفادى الزيادة في الوزن، مؤكدًا أن نقص فيتامين "د" في الجسم يتسبب في ضعف الحرق لذلك يجب متابعته باستمرار .



وأشار إلى، أنه يجب للتخلص من السمنة المفرطة اتباع نظام غذائي صحي واعتباره نظام حياة وممارسة الرياضة وشرب كميات كافية من المياه والتأكد من عدم وجود حالة مرضية وذلك تحت إشراف طبي والبعد عن المقليات بقدر الإمكان.



