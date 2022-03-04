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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال ساعات قليلة .. صاروخ يضرب القمر بالخطأ

صدى البلد

من المقرر أن يضرب صاروخ قديم سطح القمر خلال الساعات القليلة القادمة، ويعتقد أن هذا الصاروخ تابع للصين، وقد يكون لهذا الاصطدام القوي آثار على القمر.

 

من المتوقع أن تترك قطعة النفايات الفضائية التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان حفرة ضخمة عندما اصطدمت بسطح القمر والتي تبلع سرعته 5800 ميل في الساعة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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اعتقد علماء الفلك في البداية أن الجزء الصاروخي قد أطلقه سبيس إكس إيلون ماسك في عام 2015 ، قبل أن يغيروا رأيهم ويقولون إنه صيني ، وهو ما تنفيه بكين.

 

ويتوقع العلماء أن الجسم سيحفر حفرة بعرض 33 قدمًا إلى 66 قدمًا (10 إلى 20 مترًا) وإرسال غبار القمر يطير مئات الأميال (كيلومترات) عبر السطح القاحل المليء بالبثور.

كما يُعتقد أن الصاروخ المستهلك ، الذي يُعتقد أنه من مهمة Chang'e 5-T1 الصينية التي تم إطلاقها في عام 2014، سوف يصطدم بالجانب البعيد من القمر.

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ستكون هذه هي المرة الأولى التي تصطدم فيها قطعة من الصاروخ القديم البالي بسطح القمر عن طريق الخطأ، لكن الخبراء يقولون إن الأمر قد يستغرق أسابيع ، بل أشهر ، لتأكيد التأثير من خلال صور الأقمار الصناعية.

 

من السهل نسبيًا تتبع خردة فضائية منخفضة المدار ، ولكن نظرًا لأنه من غير المحتمل أن تصطدم الأجسام التي تنطلق في عمق الفضاء بأي شيء ، فعادة ما ينساها الجميع باستثناء عدد قليل من المراقبين.

صاروخ للصين القمر

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