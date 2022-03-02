بجلد ناضج وخاتم في إصبعها.. عمال صينيون يعثرون على مومياء غريبة بالصدفة|شاهد

عثر عمال الطرق على جثة مفككة تعود لامرأة رفيعة المستوى من أسرة مينج الصينية.. وتم اكتشاف المومياء الغريبة بـ جلد كامل لم يتحلل عن طريق الصدفة وقد تم الحفاظ عليه تمامًا على مدى 700 عام، فقد

تم نشر أخبار الاكتشاف الأثري العريق والغريب في مدينة تايتشو بشرق الصين لأول مرة للصحافة العالمية قبل عقد من الزمان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قام فريق بتوسيع شارع في مقاطعة جيانجسو بحفر مقبرتين خشبيتين يعتقد أنهما يعودان إلى السلطة الحاكمة في الصين بين عامي 1368 و 1644.

على بعد ستة أقدام ونصف فقط تحت سطح الطريق كانت المرأة التي بقيت حذائها وخاتمها في لباقة ولم تظهر عليها أي علامات تدهور.

تم استدعاء علماء الآثار الصينيين على الفور من متحف تايتشو القريب لتفقد الجثة وذهلتهم حالة كل شيء تقريبًا من جلد المرأة وشعرها وصولاً إلى رموشها، وادعى الخبراء أن المرأة الضئيلة وجدت غارقة في سائل بني غامض ، قد ماتت مؤخرًا.

وبحسب ما ورد كان الخبراء من متحف تايتشو يبحثون في الجثة التي وجد خاتم في يديها ما زالت مثبتة بإصبع المرأة الميتة منذ فترة طويلة.

قال الباحثون إن ما كانت ترتديه عند وفاتها هو خاتم زواج يعود لسلالة مينج ، كما أوضحت العديد من الخزفيات والكتابات القديمة وغيرها من الآثار داخل نعشها.



كما دفنت معها عظام غريبة لا تنتمي إلى الجثة، ويعد هذا أول اكتشاف لمومياء في المنطقة منذ ثلاث سنوات والسادس منذ عام 1979، وأثارت النتائج السابقة اهتمامًا بمعرفة كيفية بقاء الجثث محفوظة جيدًا من عهد أسرة مينج وما هي الطقوس التي شاركت في عملية التحنيط.



أوضح مدير متحف تايتشو ، وانج ويين ، أن المومياء تميل إلى أن تكون مغطاة بالحرير والقليل من القطن ولكن كلاهما يصعب الحفاظ عليهما في حالة جيدة، ووجدت الحفريات أن تحقيق مثل هذا الحفاظ على الجثث الرائعة يتطلب تقنية تستخدم حصريًا في الجنازات رفيعة المستوى.