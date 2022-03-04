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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تنظم جولة ترفيهية تثقيفية للواعظات والوافدات بالإسكندرية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نظمت إدارة معسكر أبو بكر الصديق، اليوم الجمعة، جولة سياحية ترفيهية للواعظات المتطوعات، وللطالبات والوافدات والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم ممن هم على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جولة ترفيهية تثقيفية للواعظات 

وقاموا خلالها بزيارة قلعة قايتباي ، ومكتبة الإسكندرية ، وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية ، ثم زيارة مسجد سيدي المرسي أبو العباس وأداء صلاة الجمعة به.
وقد أبدى المشاركات خلال الجولة إعجابهن الشديد بما رأوه من آثار شاهدة بعظمة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم أجمع ، مشيدات بروعة وجمال فن العمارة الإسلامية ، وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية.

وفي ختام الجولة قدمت المشاركات في المعسكر الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الجولة التاريخية المتميزة ، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء ومكروه ، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.

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الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية

واجتمعت كلمة منابر الأوقاف زأئمتها في أول جمعة من شعبان، حول موضوع الخطبة الموحدة التي تأتي تحت عنوان " الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية.

وبدأت شعائر صلاة وخطبة الجمعة التي نقلها التليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية والإذاعة المصرية بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ للطبيب أحمد نعينع، وخطيباً الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بأداء خطبة أول جمعة من شعبان بمسجد القنديل الأخضر الإسكان الاجتماعي شرق النيل بمحافظة بني سويف.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التكافل المجتمعي مطلب ديني ووطني وإنساني، وأحد أهم عوامل استقرار المجتمعات. 

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة أول شعبان 2022، الموافق 4 مارس الجاري، تحت عنوان " الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية".

وشدد وزير الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقته في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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