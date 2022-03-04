الموجة الأخيرة.. الجزائر: اللجنة العلمية تتفائل بقرب نهاية وباء كورونا

كشف الدكتور إلياس أخاموك، عضو اللجنة العلمية الطبية لرصد ومتابعة فيروس كوفيد-19 في الجزائر، اليوم الجمعة، أن هناك تفائلا أكثر من أي وقت مضى بنهاية الجائحة في البلاد، وقد تكون هذه الموجة هي الأخيرة وربما قبل الأخيرة.

وأفاد الدكتور أخاموك، أن "مدة الجائحة في التاريخ دائما سنتين آو سنتين ونصف وهو ما يحدث حاليا مع كورونا، مفيدا أن المتغيرات الجديدة لكورونا أصبحت غير خطرة". وقال "فمنذ 25 فبراير نشهد انخفاضا مستمرا عالميا، وفي الجزائر التراجع كان سريعا جدا ووصلنا إلى رقم لم نسجله منذ بداية الوباء".

وأضاف ذات المتحدث، أن "تعليق الدراسة لثلاثة أسابيع ساهم بشكل كبير ونوعي في كسر الموجة وتراجع الأرقام والسيطرة على الوباء بحيث اجتزنا الموجة الرابعة بكل أمان رغم عدد الوفيات التي فقدناها، ووصلنا إلى أكثر من 2500 إصابة مسجلة". و"علميا يمكن الحديث عن موجة خامسة لكن لن تكون خطرة ولا صعبة، وسنعيش أسابيع عديدة من الاستقرار"، حسبما أشار إليه الدكتور إلياس أخاموك.

وقال عضو اللجنة العلمية الطبية، "الآن سنتعايش مع كورونا ليصبح فيروسا موسميا عاديا نعالجه بالتلقيح الذي يجب أن يتواصل ولا يتوقف".

وختم إلياس أخموك حديثه قائلا بأن "الفيروس سيبقى معنا مستقبلا لكن دون البحث عليه، يبقى فيروسا موسميا عاديا لكن لن نصل إلى صفر حالة". وحاليا علينا العودة مباشرة إلى استئناف مختلف النشاطات الصحية بقوة والتزام، ورشات كثيرة تنتظرنا بعد الكوفيد، متفائلون بالتكفل الأحسن بالمرضى.

ومن جهة أخرى، أفاد عضو اللجنة العلمية الطبية أن مشروع بناء مستشفى ضخم جزائري ألماني قطري يساهم في تطوير المنظومة الصحية، سيتكفل ببعض الأمراض النادرة التي كنا نبعثها للخارج وتكلف الخزينة كثيرا، وهذا المستشفى سيٌخصِص جزءا مهما للتكوين العلمي المتخصص للأطباء الجزائريين بحضور خبراء من الخارج.