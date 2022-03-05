قطع المياه عن 8 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري انقطاع المياه عن مناطق (رافع الصعيد والمناطق المخدومه منه – مركز تدريب الحرس الجمهورى – تقسيم عمر بن الخطاب – مدينة قباء – شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – معسكرات الأمن المركزى بشارع جسر السويس – السجن المركزى بالنهضة – مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة).

ومن المقرر أن يكون الانقطاع لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم السبت الموافق 5-3-2022 حتي الساعة الرابعة فجر يوم الأحد الموافق 6-3-2022.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظرا لأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800/1000مم داخل رافع الصعيد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.