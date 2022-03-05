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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم السبت

صدى البلد

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم السبت 5 مارس 2022 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم  فى البنك الأهلى

وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة :بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.61جنيه للشراء و 51.91جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى البنك الأهلى 4.18جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى البنك الأهلى 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى البنك الأهلى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردني مقابل الجنيه المصرى اليوم  21.75 جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.69جنيه للشراء و 40.88جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى البنك الأهلى 4.01 جنيهات للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

 

الدينار الكويتي الأعلى سعرا

 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليه الدينار البحريني ثم الريال العماني.

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