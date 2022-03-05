الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم السبت

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم السبت 5 مارس 2022 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم فى البنك الأهلى

وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة :بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.61جنيه للشراء و 51.91جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى 4.18جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردني مقابل الجنيه المصرى اليوم 21.75 جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.69جنيه للشراء و 40.88جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى 4.01 جنيهات للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي الأعلى سعرا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليه الدينار البحريني ثم الريال العماني.