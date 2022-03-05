عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يحافظ على الصدارة.. قائمة هدافي الدوري بعد لقاء بيراميدز والمقاولون العرب

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

نجح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز في تحقيق الفوز على المقاولون العرب 2-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 12 من في الجولة الثانية عشر من مباريات الدوري الممتاز.

 

وجاءت قائمة هدافي منافسات بطولة الدوري الممتاز بعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب على النحو التالي : 

 

1- تصدر احمد سيد زيزو قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد ٧ أهداف.

 

2- مروان حمدي (سموحة) - كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) المركز الأول برصيد 6 أهداف.

 

3- بيرسي تاو (الأهلي) - محمد هلال (البنك الأهلي) - محمود وادي (بيراميدز) - جون إيبوكا (إنبي)  المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

 

4- محمد شريف وعلي معلول (الأهلي) - كريم الديب (الاتحاد السكندري) - شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق - صديق كالابا (سموحة)  – خالد قمر (الجونة) المركز الثاني برصيد 4 أهداف.

 

5- محمد مجدي أفشة (الأهلي) - أشرف بن شرقي، عمر السعيد (الزمالك) - عبد الله السعيد ووليد الكرتي (بيراميدز) - أحمد رفعت (فيوتشر) – عبده يحيي (غزل المحلة) – محمد سالم ومحمد سمير (المقاولون العرب) – حسن علي (المصري) – إبراهيم عادل (بيراميدز) المركز الثالث برصيد 3 أهداف.

 

بيراميدز يستعيد صدارة الدوري 

كانت مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بدأت بضغط هجومي من قبل لاعبي بيراميدز حيث أهدر العديد من الفرص في أول ربع ساعة من انطلاق الشوط الأول.

 

وأهدر المغربي وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز ، ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة 12 عقب نجاح أحمد العربي حارس نادي المقاولون العرب في التصدي لها .

 

وتمكن وليد الكرتي من تصحيح خطأ إهدار ركلة الجزاء ليحرز هدف التقدم في الدقيقة 26 من  تسديد كرة من داخل منطقة الجزاء من خلال إسلام عيسى ليحولها وليد الكرتي برأسيه من داخل منطقة الجزاء لتمر داخل الشباك.

 

وسيطر لاعبو فريق بيراميدز على أحداث الشوط الثاني من المباراة حيث أهدار اللاعبين العديد من الفرص في ظل تراجع لاعبي المقاولون العرب.

 

وتمكن إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز من خطف الهدف الثاني في الدقيقة 85 من خلال استغلال  عبد الله السعيد استغل تراجع مدافعي المقاولون في تشتيت الكرة  ليمررها لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء الذي سددها بقوة داخل الشباك.

 

وبهذه النتيجة تواجد بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 26 نقطة بينما تواجد المقاولون العرب في المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط.

بيراميدز المقاولون العرب الدوري الممتاز أحمد سيد زيزو مروان حمدي كريستوفر مابولولو سموحة الاتحاد السكندري الأهلى بيرسي تاو الزمالك انبي سيراميكا كليوباترا الجونة أفشة أشرف بن شرقي عمر السعيد وليد الكرتي أحمد رفعت غزل المحلة المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

قطع المياه عن 8 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

لأول مرة فى تاريخه.. تجليس السيدات على منصة محاكم مجلس الدولة .. غدا

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر اليوم الجمعة

مشروع ضخم.. مصر تكشف مفاجأة عن الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

موضوعات متعلقة

كأس الكونفدرالية .. كاف يعين طاقم حكام رواندي للقاء بيراميدز والصفاقسي

المصري يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام إنبي في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

الصين: نعارض بشدة التدخل الخارجي في تايوان

في 11 يوما.. 3 مواجهات صعبة أمام الزمالك في الدوري وإفريقيا

حصد 13 لقبا محليا وقاريا.. أباتشي الزمالك شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ 36

زيلينسكي يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي السبت

زيزو يحافظ على الصدارة.. قائمة هدافي الدوري بعد لقاء بيراميدز والمقاولون العرب

دعاء الاستخارة بدون صلاة .. هل يجوز للمرأة الحائض ترديده قبل النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 ضيوف شرف وجزء ثان.. 5 معلومات عن مسلسل تحقيق بعد عرضه كاملا

لحظة مؤثرة.. كلب يدفن صديقه بعد وفاته أمام عينيه|فيديو

تدمير الحلم الأوكراني.. شاهد لحظة ضرب أكبر طائرة في العالم|فيديو

حكاية السهرة.. خلافات انتهت بأغاني خالدة.. ما سبب خناقة الموجي مع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ؟

فيديو

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

ربنا يرحمه ويغفر له.. تصريحات رامي صبري عن شقيقة وزوجته

بث مباشر.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ