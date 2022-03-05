زيزو يحافظ على الصدارة.. قائمة هدافي الدوري بعد لقاء بيراميدز والمقاولون العرب

نجح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز في تحقيق الفوز على المقاولون العرب 2-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 12 من في الجولة الثانية عشر من مباريات الدوري الممتاز.

1- تصدر احمد سيد زيزو قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد ٧ أهداف.

2- مروان حمدي (سموحة) - كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) المركز الأول برصيد 6 أهداف.

3- بيرسي تاو (الأهلي) - محمد هلال (البنك الأهلي) - محمود وادي (بيراميدز) - جون إيبوكا (إنبي) المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

4- محمد شريف وعلي معلول (الأهلي) - كريم الديب (الاتحاد السكندري) - شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق - صديق كالابا (سموحة) – خالد قمر (الجونة) المركز الثاني برصيد 4 أهداف.

5- محمد مجدي أفشة (الأهلي) - أشرف بن شرقي، عمر السعيد (الزمالك) - عبد الله السعيد ووليد الكرتي (بيراميدز) - أحمد رفعت (فيوتشر) – عبده يحيي (غزل المحلة) – محمد سالم ومحمد سمير (المقاولون العرب) – حسن علي (المصري) – إبراهيم عادل (بيراميدز) المركز الثالث برصيد 3 أهداف.

كانت مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بدأت بضغط هجومي من قبل لاعبي بيراميدز حيث أهدر العديد من الفرص في أول ربع ساعة من انطلاق الشوط الأول.

وأهدر المغربي وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز ، ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة 12 عقب نجاح أحمد العربي حارس نادي المقاولون العرب في التصدي لها .

وتمكن وليد الكرتي من تصحيح خطأ إهدار ركلة الجزاء ليحرز هدف التقدم في الدقيقة 26 من تسديد كرة من داخل منطقة الجزاء من خلال إسلام عيسى ليحولها وليد الكرتي برأسيه من داخل منطقة الجزاء لتمر داخل الشباك.

وسيطر لاعبو فريق بيراميدز على أحداث الشوط الثاني من المباراة حيث أهدار اللاعبين العديد من الفرص في ظل تراجع لاعبي المقاولون العرب.

وتمكن إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز من خطف الهدف الثاني في الدقيقة 85 من خلال استغلال عبد الله السعيد استغل تراجع مدافعي المقاولون في تشتيت الكرة ليمررها لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء الذي سددها بقوة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة تواجد بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 26 نقطة بينما تواجد المقاولون العرب في المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط.