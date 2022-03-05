أخبار الرياضة.. الأهلي يلتقي المريخ وصلاح يواجه وست هام وفيريرا مدربا للزمالك ونجم هولندا يعتنق الإسلام

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي اليوم السبت لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

توفي سعيد الحافي أحرف لاعب كرة شراب في مصر الذي واجه حظا سيئا في حياته الكروية وتم تكريمه من جانب جمعية اللاعبين القدامى وخلدت شخصيته السينما المصرية الفنان عادل إمام في فيلم الحريف.

أعلن مجلس مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين البرتغالي فيريرا مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى تم إنهاء التعاقد معه بعد مباراة الوداد المغربي.

استعاد فريق انتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفوزه العريض على ساليرنيتانا بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي مهمة تدريب الفريق.

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الجمعة، عن إقالة الألباني بيسينك هاسي من تدريب الفريق لسوء النتائج.

قاد مصطفى فتحي فريقه التعاون للتعادل مع الفتح بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “ الدوري السعودي”.

نجح نادي بيراميدز في تحقيق الفوز على المقاولون العرب 2-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري.

أعلن كلارنس سيدورف نجم فريق إيه سي ميلان الإيطالي ومنتخب هولندا السابق، اعتناقه الدين الإسلامي.