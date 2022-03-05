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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يلتقي المريخ وصلاح يواجه وست هام وفيريرا مدربا للزمالك ونجم هولندا يعتنق الإسلام

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

 

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي اليوم السبت لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

جسده عادل إمام في الحريف.. وفاة سعيد الحافي أشهر لعيب كرة شراب

توفي سعيد الحافي أحرف لاعب كرة شراب في مصر الذي واجه حظا سيئا في حياته الكروية وتم تكريمه من جانب جمعية اللاعبين القدامى وخلدت شخصيته السينما المصرية الفنان عادل إمام في فيلم الحريف.

 

رسميا.. جوسفالدو فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك

أعلن مجلس مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين البرتغالي فيريرا مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى تم إنهاء التعاقد معه بعد مباراة الوداد المغربي. 

 

إنتر يكتسح ساليرنيتانا بخماسية ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

استعاد فريق انتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفوزه العريض على ساليرنيتانا بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

 

بعد رحيله عن الزمالك.. باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا للاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي مهمة تدريب الفريق.

 

أهلي جدة السعودي يقيل مدربه لسوء النتائج

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الجمعة، عن إقالة الألباني بيسينك هاسي من تدريب الفريق لسوء النتائج.

 

مصطفى فتحي يقود التعاون إلى التعادل مع الفتح في الدوري السعودي

قاد مصطفى فتحي فريقه التعاون للتعادل مع الفتح بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “ الدوري السعودي”.

 

بيراميدز يواصل التوهج ويفوز بثنائية على المقاولون في الدوري

نجح نادي بيراميدز في تحقيق الفوز على المقاولون العرب 2-0 في  اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري.

 

سيدورف نجم منتخب هولندا السابق يعلن اعتناقه الإسلام | شاهد

أعلن كلارنس سيدورف نجم فريق إيه سي ميلان الإيطالي ومنتخب هولندا السابق، اعتناقه الدين الإسلامي.

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