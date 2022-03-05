نشرة المرأة والصحة| المضادات الحيوية تزيد خطر الإصابة بـ سرطان الأمعاء.. كيف تحافظين على صحة طفلك خلال تقلبات الجو

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، إن اضطراب النوم والأرق يعتبر من أكثر الأمور التي يعاني العديد من الأشخاص بالأخص بعد التعافي من فيروس كورونا.

تشهد البلاد خلال هذه الفترة، حالة من التقلبات الجوية التي تؤثر بالسلب على الصحة و بالأخص صحة الأطفال مما يعرضهم إلي الإصابة بـ نزلات البرد و الإنفلونزا.

يمكن أن تشكل التقلبات الجوية، بعض التحديات وجلب العدوى والحساسية، في حين أنه من غير الممكن منع الطفل من الإصابة بالمرض ، فهناك أشياء يمكنك محاولة الحفاظ عليها آمنة وصحية.

أصبحت منتجات التنظيف منتشرة في كل مكان أكثر من أي وقت مضى في العامين الماضيين.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا للعلوم، إلى أن استخدام منتجات التنظيف قد يكون مصحوبًا بـ مخاطر صحية.

يبحث العلماء في حالة مقلقة تتعلق بارتفاع معدل الإصابة بـ سرطان الأمعاء بين الشباب خلال السنوات القليلة الماضية.

ويعتقد العلماء أن استخدام المضادات الحيوية قد يكون السبب الكامن وراء هذا الاتجاه، حيث وجدت دراسة أن تناول المضادات الحيوية يمكن أن يزيد خطر الإصابة بـ سرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى النصف (50٪) في الخمسينيات من العمر.