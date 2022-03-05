رمضان عبد المعز: أجر دعاء السوق مليون حسنة ورفع مليون سيئة

قال رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن دعاء السوق «لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، يُحيي ويُميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير»، رواه الترمذي.. فيه مليون حسنة ويرفع عن المسلم مليون سيئة وترفعه مليون درجة.

وأضاف رمضان عبدالمعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : في وقت الغفلة اعمل عبادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العِبَادة في الهَرْج كهجرة إليَّ) رواه مسلم مشيرا إلى أن الله يحب المتواضع وحبه للغني المتواضع أشد.

وقال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، مشيرا إلى أن بعض الناس تفهم أن الصيام فقط هو المطلوب في شهر شعبان ولكن كل الأعمال الصالحة .

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن الخلق عيال الله وكلمة عيال تعني يعولنا ويسترنا وينفق علينا.

وأكمل: كل شهر في الشهور الهجرية له نفحة ومنحة وعطية وهدية ليس الخيرات كلها في شهر رمضان فقط ، مشيرا إلى أن شعبان شهر النفحات ، وبحر خيرات، النبي كان يكثر من الصيام في شعبان والسيدة عائشة تقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر ، وما استكمل صيام شهر إلا رمضان.



حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء، إن التطوع بالصوم جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا، فصوم السائل تطوّعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزٌ شرعًا، والقول بأنه يشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح.



هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله .. سؤال ورد للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء.

وقال الدكتور علي جمعة: إنه يجوز للمسلم أن يصوم شعبان كله، لكن الذى لم يكن له عادة وهلّ عليه نصف شعبان فلا يصوم من النصف الثانى من شعبان لاخر الشهر، لأن هذا فيه نهى لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صيامه فى شعبان ولم يتم صيام شهرًا سوى رمضان إلا شعبان.

وأوضح أنه يجوز صوم شعبان كله برغم انه يوجد نهى للذى لا يعتاد على صوم شعبان كله.