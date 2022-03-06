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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

لقاح كورونا المصري
لقاح كورونا المصري

بعد مرور أكثر من  عامين على ظهور فيروس كورونا المستجد وقيام العديد من الدول بتصنيع لقاحات للقضاء على الفيروس القاتل أو تخفيف آثاره على المصابين، قامت مصر بتصنيع أول لقاح بايدى مصرية 100% والذي يعرف باسم ايجي فاكس.

لقاح ايجي فاكس المصري 

قال الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات التابع لوزارة الزراعة، إنه سيتم تشكيل لجنة فى البداية فى أبريل 2022 من أجل إنتاج لقاح "إيجى فاكس"، والذى يعد أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا، وتم تصنيعه محليا بنسبة  100%.

وأكد "سعد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم اعتماد اللقاح من قبل هيئة الدواء، ثم قمنا بأول تجارب سريرية له فى 13 فبراير الماضي على أول مجموعة من المتطوعين، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للحاصلين على اللقاح آمنة ومستقرة.  

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

إيجي فاكس لقاح ايجى فاكس لقاح كورونا

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