الميكانيكي بيقولك .. أسباب تلف مساعدين السيارة

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من المشكلات الفنية الخاصة بعالم السيارات، والتي قد تتسبب في امور غاية في الخطورة لقائد السيارة، مثل اعطاء الفرامل، أو خلل منظومة التبريد، أو مشكلة انفجار الاطارات التي قد تكون ناتجة عن بعض المشكلات الفنية ايضا، بالاضافة إلى جزء محوري وهام وهو عفشة السيارة، والذي يضم منظومة المساعدين.

وتعد منظومة المساعدين هي نجمة هذا الموضوع، حيث يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري تحت فقرة الميكانيكي بيقولك افضل النصائح لقائدي السيارات عن اسباب تلف مساعدين السيارة، وكيفية تفادي هذه المشكلة قبل الوقوع في الكثير من المخاطر.

الميكانيكي بيقولك .. ماهي اسباب تلف مساعدين السيارة

اسباب تلف مساعدين السيارة

1 - قد تكون مشكلة تلف مساعدين السيارة ناتجة عن انتهاء العمر الافتراضي الخاص بها، ولذلك فمن الضروري أن نقوم بمتابعة مواعيد الصيانة الدورية، والاطمئنان على جميع اجزاء السيارة ومنها المساعدين الأمامية والخلفية ايضا.

الميكانيكي بيقولك .. ماهي اسباب تلف مساعدين السيارة

2 – طريقة السير ايضا لها عامل مهم، فيجب أن يتمتع قائد السيارة بقيادة هادئة وخالية من المخاطر، ولكي يحافظ على مساعدين السيارة فعلية خوض المطبات الصناعية بصورة مثالية، والأمر كذلك عند خوض رحلة على طرق غير ممهدة ذات تضاريس ارضية وعرة، والابتعاد ايضًا عن عمليات المناورة والتفحيط وترك هذا الأمر لمن داخل حلبات السباق فقط.

3 – من الضروري أن ينتبه قائد السيارة جيدًا اثناء عملية الاصطفاف، فمن الممكن اي يصدم اطار السيارة بأحد الأرصفة أو الاجسام الصلبة مما تؤثر على كفاءة هيكل المساعد على المدى البعيد.

الميكانيكي بيقولك .. ماهي اسباب تلف مساعدين السيارة

علامات تلف مساعدين السيارة

تظهر بعض العلامات التي تنذر ببداية تلف مساعد السيارة وتترتب في الأتي، ظهور تسريب زيتي على هيكل المساعد وهذا انذار يفيد أن مساعد السيارة في حالة واضحة لفقدان خصائص عمله، كما تبدأ الكاوتشات المطاطية في التاكل والذي ينتج عن قوة الاصطام.

وهناك شيء اخر غاية في الخطورة وهو انحراف السيارة اثناء السير، وتظهر بكثرة على الطرق الرملية، مع سماع اصوات طقطقة وخشونة بسيطة اثناء الحركة من وضع الثبات.

ولذلك فمن الضروري أن نقوم بمتابعة كافة هذه العناصر مع مراعاة مواعيد الصيانة ىالدورية واقتناء المنتج الأصلي والابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة او مجهولة الهوية.