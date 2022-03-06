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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطرى أسوان يشن حملة تفتيشية مكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة

حملات بيطرية بأسوان
حملات بيطرية بأسوان

قام أطباء ادارة المجازر بمديرية الطب البيطري بأسوان بحملة تفتيش مكثفة ومكبرة علي محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة وذلك فى إطار المرور وتكثيف الحملات على أسواق الجزارة و اللحوم والدواجن والمطاعم داخل نطاق دائرة محافظة أسوان.

وشملت المخالفات التى تم ضبطها عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومى وذبح إناث صغيرة السن تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة، وتم تحرير ٤ محاضر جنح قسم شرطة إدفو لأصحاب المخالفات، وتم تحويلهم للنيابة العامة وإتخاذ إجراءات إعدام المضبوطات غير الصالحة بعد صدور قرار النيابة العامة، ووفقاً للإجراءات القانونية والقرارات المنظمة.

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وكانت قد نظمت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بالإضافة للقاءات ميدانية مع المواطنين بجمعية تنمية المجتمع بقرية الكوبانية بمدينة أسوان.

وأشرف على الندوة فريق التوعية والإعلام متمثلا فى أحمد عطية غزالى، مدير الإعلام ومنسق محور التوعية والإعلام للتأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، وكلا من الدكتورة هبة الله حجاجى، وفاطمة عمر، من فريق الإعلام والتوعية.

وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وتحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، وفى ضوء الجهود المتواصلة لعقد الندوات التعريفية واللقاءات الميدانية لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة. 

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية تم تنظيم سلسلة ندوات تثقيفية بواسطة إدارة الثقافة الصحية بإشراف الدكتور محمد على مدير الإدارة من أجل تعريف المواطنين بالحملة وأهدافها.

وأضاف إيهاب حنفى بأن الندوات شملت عدد من المدارس والمعاهد التعليمية ، بالإضافة إلى نشر الملصقات الدعائية الخاصة بالحملة والتى تستهدف جميع المواطنين من سن 12 عام وأكثر بدون  تسجيل مسبق على الموقع ، وأيضاً بدون إنتظار رسالة تحديد الموعد كما كان يحدث فى السابق حيث يتم تلقى اللقاحات بدءاً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً يوميا بواسطة 680  فرقة ثابتة ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات ، علاوة على الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب ، وأماكن التجمعات المختلفة .
 

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