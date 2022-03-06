أخبار التكنولوجيا|سامسونج توقف شحن منتجاتها إلى روسيا.. كيفية تحويل ملف PDF إلى كتاب إلكتروني

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف وان بلس OnePlus 10R.. صور
كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف الفئة المتوسطة ذات القدرات المميزة OnePlus 10R الذى تعتزم شركة وان بلس الصينية إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
آبل تحذر من مخاطر "التحميل الجانبي".. يخترق مستخدمي آيفون
حذرت شركة Apple آبل الأمريكية من المخاطر الكبيرة التى تنطوى على السماح بما يسمى ب "التحميل الجانبي" للتطبيقات خارج متجرها App store، حيث أبلغت آبل عدد من المشرعين الأمريكيين رفضها لمشروع قد يجبر آبل على هذا الأمر.
بالخطوات تحويل ملف PDF إلى كتاب إلكتروني
يتجه كثير من المستخدمين إلى الكتب الإلكترونية أو ما يعرف ب Ebooks وأصبحت الكتب الإلكترونية أكثر شيوعًا من ملفات PDF حيث يوجد تنسيقان رئيسيان للكتب الإلكترونية في السوق حاليًا هما MOBI وكذلك EPUB .
بمواصفات جبارة وسعر رخيص.. ريلمي تستعد لإطلاق Realme 9 5G وساعة ذكية متميزة
تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاق مجموعتها المميزة من الهواتف الرائدة Realme 9 بالإضافة إلى ساعة TechLife Watch S100 الذكية التى تضم عددا من المواصفات الصحية والرياضية التى تنافس ساعات شاومى وأوبو .
هاتف iPhone SE 3 يعمل بمعالج هواتف آيفون 13 وأرخص سعر في الأسواق
مع اقتراب أول مؤتمر لشركة Apple آبل الأمريكية هذا العام، والذى سيقام في 8 مارس المقبل، تتجه الأنظار إلى هاتف iPhone SE 3 الذى من المقرر أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال المؤتمر والذى سيكون أرخص هاتف آيفون في العام.
طريقة إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين بدون برامج
طريقة اخفاء رقمك عند الاتصال بالاخرين مهمة للغاية ومفيدة للجميع، ففي بعض الأحيان قد ترغب في أن لا يعلم بعض الأشخاص رقم هاتفك، حيث يحتاج البعض أحيانا إلى إخفاء رقم هاتفه عند الاتصال بشخص معين لسبب من الأسباب، و لإخفاء معرفة المتصل الخاص بك وحماية خصوصيتك، سوف نستعرض إليك فيما يلي طريقة اخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين ومنع رقم هاتفك من الظهور من دون تطبيقات.
سامسونج توقف شحن جميع منتجاتها إلى روسيا
قررت شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعليق شحنات جميع منتجاتها إلى روسيا، ضمن العقوبات التى أعلنها عدد من شركات التكنولوجيا العالمية بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.