أخبار التكنولوجيا|سامسونج توقف شحن منتجاتها إلى روسيا.. كيفية تحويل ملف PDF إلى كتاب إلكتروني

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف الفئة المتوسطة ذات القدرات المميزة OnePlus 10R الذى تعتزم شركة وان بلس الصينية إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



حذرت شركة Apple آبل الأمريكية من المخاطر الكبيرة التى تنطوى على السماح بما يسمى ب "التحميل الجانبي" للتطبيقات خارج متجرها App store، حيث أبلغت آبل عدد من المشرعين الأمريكيين رفضها لمشروع قد يجبر آبل على هذا الأمر.



يتجه كثير من المستخدمين إلى الكتب الإلكترونية أو ما يعرف ب Ebooks وأصبحت الكتب الإلكترونية أكثر شيوعًا من ملفات PDF حيث يوجد تنسيقان رئيسيان للكتب الإلكترونية في السوق حاليًا هما MOBI وكذلك EPUB .

تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاق مجموعتها المميزة من الهواتف الرائدة Realme 9 بالإضافة إلى ساعة TechLife Watch S100 الذكية التى تضم عددا من المواصفات الصحية والرياضية التى تنافس ساعات شاومى وأوبو .



مع اقتراب أول مؤتمر لشركة Apple آبل الأمريكية هذا العام، والذى سيقام في 8 مارس المقبل، تتجه الأنظار إلى هاتف iPhone SE 3 الذى من المقرر أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال المؤتمر والذى سيكون أرخص هاتف آيفون في العام.



طريقة اخفاء رقمك عند الاتصال بالاخرين مهمة للغاية ومفيدة للجميع، ففي بعض الأحيان قد ترغب في أن لا يعلم بعض الأشخاص رقم هاتفك، حيث يحتاج البعض أحيانا إلى إخفاء رقم هاتفه عند الاتصال بشخص معين لسبب من الأسباب، و لإخفاء معرفة المتصل الخاص بك وحماية خصوصيتك، سوف نستعرض إليك فيما يلي طريقة اخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين ومنع رقم هاتفك من الظهور من دون تطبيقات.



قررت شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعليق شحنات جميع منتجاتها إلى روسيا، ضمن العقوبات التى أعلنها عدد من شركات التكنولوجيا العالمية بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.