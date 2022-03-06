عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|سامسونج توقف شحن منتجاتها إلى روسيا.. كيفية تحويل ملف PDF إلى كتاب إلكتروني

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف وان بلس OnePlus 10R.. صور


كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف الفئة المتوسطة ذات القدرات المميزة OnePlus 10R الذى تعتزم شركة وان بلس الصينية إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

آبل تحذر من مخاطر "التحميل الجانبي".. يخترق مستخدمي آيفون


حذرت شركة Apple آبل الأمريكية من المخاطر الكبيرة التى تنطوى على السماح بما يسمى ب "التحميل الجانبي" للتطبيقات خارج متجرها App store، حيث أبلغت آبل عدد من المشرعين الأمريكيين رفضها لمشروع قد يجبر آبل على هذا الأمر.

 

بالخطوات تحويل ملف PDF إلى كتاب إلكتروني


يتجه كثير من المستخدمين إلى الكتب الإلكترونية أو ما يعرف ب Ebooks وأصبحت الكتب الإلكترونية أكثر شيوعًا من ملفات PDF حيث يوجد تنسيقان رئيسيان للكتب الإلكترونية في السوق حاليًا هما MOBI وكذلك EPUB .

 

بمواصفات جبارة وسعر رخيص.. ريلمي تستعد لإطلاق Realme 9 5G وساعة ذكية متميزة

 

تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاق مجموعتها المميزة من الهواتف الرائدة Realme 9 بالإضافة إلى ساعة TechLife Watch S100 الذكية التى تضم عددا من المواصفات الصحية والرياضية التى تنافس ساعات شاومى وأوبو .

 

هاتف iPhone SE 3 يعمل بمعالج هواتف آيفون 13 وأرخص سعر في الأسواق


مع اقتراب أول مؤتمر لشركة Apple آبل الأمريكية هذا العام، والذى سيقام في 8 مارس المقبل، تتجه الأنظار إلى هاتف iPhone SE 3 الذى من المقرر أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال المؤتمر والذى سيكون أرخص هاتف آيفون في العام.

 

طريقة إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين بدون برامج


طريقة اخفاء رقمك عند الاتصال بالاخرين مهمة للغاية ومفيدة للجميع، ففي بعض الأحيان قد ترغب في أن لا يعلم بعض الأشخاص رقم هاتفك، حيث يحتاج البعض أحيانا إلى إخفاء رقم هاتفه عند الاتصال بشخص معين لسبب من الأسباب، و لإخفاء معرفة المتصل الخاص بك وحماية خصوصيتك، سوف نستعرض إليك فيما يلي طريقة اخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين ومنع رقم هاتفك من الظهور من دون تطبيقات.

 

سامسونج توقف شحن جميع منتجاتها إلى روسيا


قررت شركة سامسونج الكورية الجنوبية  تعليق شحنات جميع منتجاتها إلى روسيا، ضمن العقوبات التى أعلنها عدد من شركات التكنولوجيا العالمية بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.

 

أخبار التكنولوجيا آبل آيفون شاومي وان بلس شركة Apple آبل موقع صدى البلد شركة سامسونج ريلمي ملفات PDF شركة وان بلس كتاب إلكتروني iPhone SE 3 التحميل الجانبي للتطبيقات تحويل ملف PDF

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

تقلبات جوية وسيول متوقعة.. منخفض "السودان" يضرب مصر غدًا .. تفاصيل

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

وفاة الفنان والإعلامي الشاب إياد داود

بعد اجتماع لمدة 90 دقيقة.. بيان عاجل من ألمانيا وإسرائيل بشأن أوكرانيا وروسيا

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمريخ في بدوري أبطال أفريقيا اليوم 5 / 3 / 2022

موعد عزاء وجنازة الإعلامي إياد داود

ترشيحاتنا

الغزارة التهديفية.. عنوان تاريخ مواجهات الزمالك والوداد المغربي قبل اللقاء الحاسم

بعد عودته .. كشف حساب لـ فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك

3000 أمريكي يتطوعون للحرب ضد في روسيا في أوكرانيا ضد

أوكرانيا| صافرات الإنذار تدوي في بولتافا..ومقتل 200 بـ خاركيف

أخبار التكنولوجيا|سامسونج توقف شحن منتجاتها إلى روسيا.. كيفية تحويل ملف PDF إلى كتاب إلكتروني

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

ما هي طائرة العقاب التي أربكت القوات الروسية.. قنبلة متحركة

بصاروخ أرض جو.. تدمير طائرة روسية في السماء وتحولها إلى حطام

معجزة.. أردنية كفيفة تستعيد بصرها بالرقية الشرعية.. شاهد رد فعلها|فيديو

فيديو

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

بالعودة للماضي.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أزمتها مع هشام جمال

عايز تشتهر على قفايا.. قصة الفنان هشام المليجي بعد تصدره التريند|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ