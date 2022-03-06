ناهد السباعي توجه رسالة الي جمهورها قبل عرض منورة بأهلها| خاص

كشفت الفنانة ناهد السباعي تفاصيل مسلسل منورة بأهلها قبل عرضه اليوم على منصة شاهد vip.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": سعيدة جدا ان العمل سيعرض اخيرا خاصة اننا بذلنا جهد كبير جدا في التصوير من اجل ان يخرج العمل في افضل صورة، وهو تجربة خاصة، وادعو كل جمهوري ان يشاهدوا المسلسل وانتظر رد الفعل على العمل واتمني ان ينال اعجاب الجمهور.

ومن المقرر عرض مسلسل منورة بأهلها اليوم 6 مارس ، حيث تدور أحداثه فى إطار 8 حلقات ومن تاليف محمد أمين راضى و إخراج يسرى نصر الله .

أبطال مسلسل منورة بأهلها

المسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سلوي عثمان ، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين.

تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال..