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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

قطار مشتعل
قطار مشتعل

وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في قطار متحرك داخل إحدى محطات السكك الحديدية في أورتار براديش بالهند، أثناء توجه القطار من ساهارانبور إلى دلهي.

 

اندلع حريق ضخم في عربتا قطار أصناء توجهه إلى مدينة دلهي، وقد أكد المسئولون في سكك حديد الهند بأن الحادث وقع بسبب ماس كهربائي.

 

وأوضح مفتش المرور بشركة السكك الحديدية الهندية YK Jha أن الحريق تم إخماده ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات خلال الحادث.

 

وقد قام الركاب بالانتقال من العربتين اللاتي اشتعلت فيهما النيران إلى مؤخرة القطار لتجنب وقوع خسائر كبرى.

 

كان القطار قد تحرك في الساعة 5.30 صباحًا وعندما وصل بالقرب من محطة داورالا بدأ الدخان يتصاعد من إحدى مقصوراته.

 

وصل القطار إلى محطة Daurala في الساعة 7.10 صباحًا، وكانت النيران قد اشتعلت في حافلتين بحلول ذلك الوقت، وفقًا لما قاله مشرف محطة سكة حديد مدينة ميريوت.

 

وأكد الكمسري أن الركاب قد تم إجلائهم من داخل هذه الحافلات بأمان.

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