لم ينجح أحد.. هل يكسر فيريرا عقدة فشل الولاية الثانية في الزمالك

أعلن مجلس إدارة الزمالك تعيين البرتغالي جوزفالدو فيريرا، مديرا فنيا للفريق لمدة موسم ونصف الموسم، في ولايته الثانية.

ونجح فيريرا في تحقيق لقبين مع الزمالك، خلال ولايته الأولى، حيث جمع بين الدوري وكأس مصر في موسم (2014-2015)، لثالث مرة في تاريخ النادي الأبيض.

وقد حفلت الولاية الثانية بالنتائج السلبية لمدربي الزمالك، في أكثر من مناسبة، نستعرضها لكم في السطور التالية:

رود كرول

تولى الهولندي رود كرول القيادة الفنية للزمالك في ولايتين، حيث جاءت الأولى من 1997 وحتى 1999، فيما كانت الولاية الثانية في موسم 2007.

وحقق كرول في ولايته الأولى اللقب الأفروآسيوي، عام 1997، بينما حصل خلال الولاية الثانية على كأس مصر، وتراجع ترتيب الفريق حينها في جدول الدوري.

كارلوس كابرال

يعد البرازيلي كابرال أحد أبرز مدربي الزمالك في الألفية الجديدة، حيث قاد الفريق في موسم 2002، وحقق معه ألقاب الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا ولقب السوبر الأفريقي والسوبر المصري.

وعاد كابرال لتدريب الزمالك في ولاية ثانية، في موسم 2004، لكنه لم يحقق نفس النتائج، حيث قاد الفريق في 22 مباراة، فاز في 7 منها فقط، وتعادل في مثلها، وخسر 8 مباريات.

هنري ميشيل

حقق الفرنسي هنري ميشيل نتائج جيدة مع الزمالك، في ولايته الأولى مطلع 2007، ليصل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي، في المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 4/3.

وعاد ميشيل للزمالك مرة أخرى، في موسم 2009، لكنه رحل سريعا بعد خسارته في 4 مباريات من إجمالي 7.

حسام حسن

تولى حسام حسن القيادة الفنية للزمالك خلفا لهنري ميشيل عام 2009، ليصعد بالفريق من المركز الثالث عشر للمنافسة على لقب الدوري مع الأهلي.

واستمر حسام حسن في منصبه خلال الموسم التالي، الذي تصدره منذ البداية، قبل أن يخسر لقب الدوري لصالح الأهلي في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الإدارة البيضاء لإقالته.

وعاد حسام حسن لتدريب للزمالك مطلع موسم 2014، إلا أنه رحل سريعا بعد خسارة السوبر المصري، في أولى مبارياته المحلية، والتعادل في مباراتين من أول ثلاث جولات بالدوري.

أحمد حسام "ميدو"

تولى ميدو القيادة الفنية للزمالك في موسم 2013، ليحقق أول ألقابه كمدير فني مع القلعة البيضاء، بحصد كأس مصر.

ورحل ميدو عن النادي الأبيض، قبل أن يعود مرة أخرى في موسم 2016، لكنه غادر سريعا بعد 7 مباريات فقط مع الفريق، حيث حقق الفوز في المباريات الأربع الأولى، قبل أن يتعادل في الخامسة، ثم يتلقى هزيمتين متتاليتين أمام الإسماعيلي والأهلي.

خالد جلال

تولى خالد جلال تدريب الزمالك في ولاية أولى، خلفا لإيهاب جلال، حقق خلالها الأبيض لقب كأس مصر على حساب سموحة.

وعاد جلال في ولاية ثانية خلفا للسويسري كريستيان جروس، إلا أنه فشل في الحفاظ على صدارة فريقه للدوري، في الأسابيع الأربعة الأخيرة، ليخسر اللقب المحلي لصالح الأهلي.

جيمي باتشيكو

تولى البرتغالي تدريب الزمالك في موسم 2014، ليحقق نتائج جيدة مع الفريق وضعته على قمة الدوري، قبل أن يرحل بسبب خلافات مع الإدارة.

وعاد باتشيكو للفريق في 2020، إلا أنه خسر لقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

باتريس كارتيرون

قاد كارتيرون الزمالك في ولايتين، جاءت الأولى في 2019، عندما حقق لقبي السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

وعاد كارتيرون للقلعة البيضاء، منتصف الموسم الماضي، ورغم تحقيق لقب الدوري الممتاز، إلا أنه فشل في بلوغ دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، في النسخة الماضية، فضلا عن تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي.