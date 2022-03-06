ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

حقق فريق ليفربول فوزا هاما على وست هام يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، السبت، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تفاصيل مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

كاد محمد صلاح أن يفتتح التسجيل مبكرًا لـ ليفربول في الدقيقة الثانية عندما انفرد تمامًا بمرمى وست هام، لكن حارس الأخير فابيناسكي، تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 11، تهيأت الكرة لـ محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، لكن مدافعي وست هام تصدوا لتسديدته.

وفي الدقيقة 27 افتتح ليفربول التسجيل عن طريق لاعبه السنغالي ساديو ماني من متابعة رائعة لتمريرة زميله أرنولد، ليمنح التقدم لفريقه بعد التأكد من صحة الهدف بتقنية الفيديو.

وأهدر فلاسيتش فرصة معادلة النتيجة لـ وست هام في الدقيقة 39 عندما انفرد بمرمى ليفربول، حيث قام بإسقاط الكرة فوق أليسون، لكن أرنولد قام بإبعاد الكرة قبل أن تسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق محمد صلاح بهدف نظيف.

واقترب لويس دياز كثيرا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة بعدما سدد الكرة على المرمى ومرت من الحارس، لكن استطاع كريسويل أن يبعدها من أمام الخط.

ورد وست هام في اللعب التالية هجمة مركبة خطيرة من خلال فورنالس الذي انفرد فأليسون وعلق الكرة تجاه المرمى بشكل رائع لكن ألكسندر أرنولد أبعدها هو الآخر من أمام المرمى، ثم تابعها نيكولا فلاسيتش بتسديدة ارتطمت في قدم كوناتي ثم أرنولد وتحولت لضربة ركنية.

وأهدر لانزيني فرصة خطيرة لصالح وست هام في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعدما سدد كرة ارتدت له من جديد وأطاح بها أعلى من العارضة مع وجود بالقرب من مرمى أصحاب الأرض.

وأجرى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تغييره بخروج محمد صلاح، ونزول ديوجو جوتا في الدقيقة 79.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، وتوقف رصيد وست هام عند النقطة 45 في المركز الخامس.

ترتيب الدورى الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي: 66

2- ليفربول: 65

3- تشيلسي: 53

4- مانشستر يونايتد: 47

5- وست هام: 45

6- أرسنال: 45

7- توتنهام: 42