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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل أيام من إطلاقه.. الكشف عن مواصفات أحدث آيفون من آبل

iPhone SE + 5G
iPhone SE + 5G

تستعد شركة آبل Apple، لإقامة مؤتمرها السنوي الأول لعام 2022، والذي سيحمل شعار "Peek Performance"، يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 مارس، حيث من المتوقع أن يكشف النقاب عن جهاز iPad Air محدث، و إصدار iPhone SE جديد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت التسريبات المواصفات التقنية لهاتف آبل المرتقب قبل أيام من إطلاقه، حيث تشير أحدث الشائعات إلى أن الهاتف سينطلق إلى الأسواق تحت اسم iPhone SE plus.

 

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أرخص هواتف آيفون


وتشير التسريبات الجديدة إلى الجيل الثالث من هاتف آبل "آيفون إس إي" سيدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج A15 Bionic، ومن المتوقع أن يبدأ سعر iPhone SE+ الجديد من 300 دولار (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري)، وهو يعد أرخص هواتف آيفون.

وأوضح المحلل التقني بشركة "تي إف إنترناشونال سيكيوريتيز"، Ming-Chi Kuo، جهاز iPhone SE الجديد سيكون مشابها في تصميمه للإصدار الحالي iPhone SE (2020)، مع شاشة قياس 4.7 بوصة.

iPhone SE (2020)

وأشار "مينج تشي كو"، إلى هاتف آبل القادم iPhone SE + 5G، سيأتي بخيارات تخزين مختلفة تشمل 64 و128 و256 جيجابايت، وثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والأحمر.

وتبعا للمعلومات التي ذكره "مينج تشي" فأن هاتف آبل الجديد سيوفر دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى الموجات المليمترية mmW، كما أنه سيدمج معالجا من نوع A15 المخصص لهواتف آيفون 13 الرائدة.

وقال “كو” أيضا أن هاتف آبل iPhone SE 2022 سيدخل الإنتاج الضخم هذا الشهر، ومن المتوقع أن تبيع الشركة ما يتراوح بين 25 إلى 30 مليون وحدة من الهاتف الذكي خلال عام 2022.


كيفية مشاهدة حدث آبل القادم


يمكنك مشاهدة حدث آبل الافتراضي Peek Performance، مباشرة يوم 8 مارس الساعة 1 ظهرا، وسيتم بث الحدث عبر موقع الشركة الرسمي على الويب، إلى جانب موقع يوتيوب Youtube وتطبيق Apple TV.

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