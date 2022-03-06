سمير كمونة: موسيماني يظلم حسام حسن بإشراكه في الدقيقة الأخيرة

أعرب سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، عن استياءه من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عقب مباراة الأحمر أمام المريخ السوداني والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثية مقابل هدفين .

وقال كمونة ، في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة " TeN " : " موسيماني يظلم حسام حسن في الآونة الأخيرة ، ويصر على الدفع به في الدقيقة الأخيرة مباراة تلو الأخرى ، وهو الأمر الذي قد يدمر اللاعب نفسياً ".

الكرتي في قائمة منتخب المغرب من أجل الصعود لكأس العالم

في سياق آخر، تلقى نادي بيراميدز إخطارا من جانب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تؤكد فيه على اختيار النجم وليد الكرتي ضمن القائمة المبدئية لمنتخب أسود الأطلسي في مباراتي الكونغو الديمقراطية بالجولة الحاسمة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر.

ويرتبط منتخب المغرب، بمواجهة نظيره منتخب الكونغو بتصفيات الجولة الحاسمة للمونديال، على أن تقام مباراة الذهاب يوم ٢٥ مارس الجاري في كينشاسا، بينما تقام مواجهة الإياب في كازبلانكا بالمغرب يوم ٢٩ من نفس الشهر.

وأوضح خطاب المنتخب المغربي لنادي بيراميدز، أنه تم اختيار وليد الكرتي لصفوف المنتخب المغربي الأول ضمن القائمة المبدئية التي اختارها الجهاز الفني، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية خلال أيام.