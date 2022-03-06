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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حصان حورية فرغلي .. اشترته بـ مليون جنيه إسترليني |فيديوجراف

صدى البلد

أثارت الفنانة حورية فرغلي حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحها في أحد اللقاءات التليفزيونية بأنها قامت بشراء حصان ثمنه مليون جنيه إسترليني.

براءة ريا وسكينه

وكانت قد كشفت الفنانة حورية فرغلي عن سبب تأجيل تصوير فيلم براءة ريا وسكينه من جديد، وذلك خلال حضورها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت حورية:"عرفت بعودة العمل حينما عدت من لبنان، ولكن سنؤجل التصوير فترة قليلة وذلك لان المنتج كسر قدمه في الكواليس، ونحن نتناول في العمل حياة ريا وسكينة ولكن من منطقة مختلفة عن ما تناولتها أعمال فنية من قبل".

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي مواقع التواصل الاجتماعي فيلم براءة ريا وسكينة براءة ريا وسكينه حياة ريا وسكينة

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