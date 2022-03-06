عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالى يرفع الجلسة العامة للبرلمان

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وشهدت الجلسة العامة أيضا الموافقة على مجموع مواد مشروع تعديل قانون سلامة السفن.

واستعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف  مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان مشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

بمرتب 2400 جنيه.. 581 فرصة عمل لأبناء القليوبية من المؤهلات العليا والمتوسطة

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

محافظة الجيزة تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

ترشيحاتنا

بقرار من هاني شاكر.. إلغاء حفل المطرب مسلم

شاهد| لحظة سقوط مذيعة أرضا بشكل مروع على الهواء

هل تقبل التوبة بعد رفع الأعمال في النصف من شعبان؟.. علي جمعة يجيب

كيفية استقبال رمضان.. 10 نصائح تجعلك تفوز بالشهر الكريم

في قانون الوكالة التجارية.. برلمانية تطالب بالتفرقة بين الكيانات العملاقة و«السمسار أبوشمسية»

توقعات غربية على أعلى المستويات بسقوط كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجزرة وقتلى في ملعب كرة قدم.. ماذا حدث في الدوري المكسيكي؟

مباراة تتحول إلى مجزرة.. 22 مصابا في شجار عنيف داخل المدرجات بالمكسيك

ناهد السباعي: أصبحنا مجتمعًا ذكوريًا في السينما ولهذا السبب أقدّم أعمالًا قليلة|صور

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

فيديو

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

ناهد السباعي: أصبحنا مجتمعًا ذكوريًا في السينما ولهذا السبب أقدّم أعمالًا قليلة|صور

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

الفن مش حرام.. ناهد السباعي تحكي ذكرياتها مع هدى سلطان بمهرجان الأقصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ