روسيا: أوكرانيا تصنع أمراضا مميتة بالتعاون مع البنتاجون.. ودمرنا الطيران الحربي الأوكراني بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

واعترفت روسيا بمسؤوليتها عن قصف مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا وتقول إنه مطار عسكري.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية:" أسقطنا 3 مقاتلات أوكرانية و3 مسيرات، ودمرنا مطار فينيتسيا العسكري الأوكراني بصواريخ دقيقة بعيدة المدى وأخرجناه عن العمل".

وتابعت:"دمرنا تقريبا جميع الطيران الأوكراني القادر على القتال".

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن " استخدام سلاح الجو الأوكراني مطارات دول أخرى "ربما" يعد مشاركة منها في الصراع"، مشيرة إلى أن " بعض الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة". "أبلغنا دول الجوار رسمياً بعدم السماح باستخدام مطاراتها كمراكز ومقار لطائرات أوكرانية".

وحذرت روسيا بشكل مسبق أنها ستستهدف منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية وندعو الموجودين فيها للمغادرة وإخلائها.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو لديها وثائق تؤكد تطوير مكونات "سلاح بيولوجي" في المختبرات الأوكرانية بالقرب من الحدود الروسية، وأن هناك "مختبرات بيولوجيّة قرب حدود روسيا كانت تجري فيها أبحاث لتطوير أسلحة بيولوجية وتدمير عيّنات تمّ تطويرها في المختبرات لمحفّزات أمراض كالكوليرا والطاعون بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".