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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يبدأ خطوات الحصول على شهادة الهرم الأخضر

صدى البلد

ترأس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير ، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل الوزير الاجتماع بإحاطة أعضاء المجلس بأن إدارة المتحف بدأت خطوات اعتماده كمبنى أخضر وحصوله على شهادة الهرم الأخضر المصري، ليكون أول متحف مصري يحصل على هذا الاعتماد، مقدما التهنئة لإداة هيئة المتحف على هذه الخطوة المهمة والتي من شانها زيادة المردود الاقتصادي.

كما أحاط أعضاء المجلس بعدد من القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي بخصوص المتحف ومن بينها رفع كفاءة وطلاء المباني الواقعة في محيط المتحف، وتلك الواقعه أمامه على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، وعلى جانبي الطريق الدائرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإنارة طريق القاهرة - الفيوم الصحراوى من ميدان الرماية حتى الطريق الأوسطى، وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، مع الالتزام بكافة التوقيتات المحددة.

وخلال الاجتماع قدم اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة عرضا استعرض خلاله مستجدات الأعمال بالمشروع، والسيناريو النهائي لمتحف مراكب خوفو، بالإضافة إلى إحاطة المجلس بالانتهاء من إعداد الدراسة الفنية لزيادة الطاقة الاستيعابية لأماكن انتظار السيارات بالمتحف والبدء في تنفيذها، وتقدم الأعمال مع مشغل الخدمات بالمتحف والتي تسير وفقا للتوقيتات المحددة.

وتطرق الإجتماع إلى مناقشة إمكانية فتح المتحف للزيارة فترة مسائية خلال يومي الخميس والجمعة وذلك للاقبال الشديد المتوقع من الزائرين سواء من المصريين أو السائحين  بعد افتتاحه الرسمي.

كما تقدم أعضاء المجلس بالشكر لكل من ساهم ويساهم في هذا المشروع العظيم من مختلف التخصصات، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.

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