أوبل تأكد قدوم سيارة مانتا EV في 2025 واستبدال Insignia بطراز كهربائي.. صور

حولت أوبل في العام الماضي أحد أشهر موديلاتها من الماضي إلى سيارة كهربائية ذات مظهر كلاسيكي، وكانت التعليقات التي تلقتها من المعجبين والعملاء رائعة وقررت شركة صناعة السيارات الألمانية إحياء Manta كنموذج إنتاج بحلول منتصف هذا العقد، وتم تأكيد المعلومات من خلال بيان صحفي رسمي صادر عن شركة أوبل، والتي أعلنت أيضًا أن الجيل القادم من Insignia سيتحول إلى سيارة كهربائية.

أوبل تأكد قدوم سيارة مانتا EV في 2025 واستبدال Insigniaبطراز كهربائي

بدءًا من Mantaلا يُعرف الكثير في الوقت الحالي ولكن يقول صانع السيارات إن "التفسير" الجديد للسيارة الرياضية من الماضي سوف يتلقى مجموعة نقل كهربائية وستكون "خالية من الانبعاثات ومتعددة الاستخدامات، وهي سيارة يتوق إليها المشجعون، هذا هو كل شيء تقريبًا على استعداد لمشاركته في الوقت الحالي مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبل Uwe Hochgeschurtz الذي قدم المزيد من المعلومات في البيان الصحفي:

أوبل تأكد قدوم سيارة مانتا EV في 2025 واستبدال Insigniaبطراز كهربائي

ستكون سيارة أوبل مانتا الجديدة سيارة عاطفية للغاية مرة أخرى مع الطاقة الكهربائية التي تضمن تسريعًا من الدرجة الأولى عند النقر، وسوف ترمز سيارة مانتا الخاصة بنا مرة أخرى إلى متعة القيادة الخالصة، سوف نبني تفسيرًا جديدًا رائعًا وواسعًا بشكل مذهل ".

أوبل تأكد قدوم سيارة مانتا EV في 2025 واستبدال Insigniaبطراز كهربائي

ستصل مانتا المولودة من جديد في عام 2025 وفقًا لتقارير من العام الماضي، وستأخذ شكل سيارة كوبيه ذات أربعة أبواب عالية الركوب، ويقال إنه سيكون بمثابة نموذج هالة لأوبل وسيعتمد على STLA Medium of Stellantis ، والذي يمكن أن يدعم النماذج من المقطع C و D.

أوبل تأكد قدوم سيارة مانتا EV في 2025 واستبدال Insigniaبطراز كهربائي

يمكن أن تحصل مانتا على محرك كهربائي مزدوج وفقًا لمعلومات غير مؤكدة، حيث يصل إلى 400 حصان (294 كيلووات)، ويُنظر إلى السيارة الرياضية المعاد ابتكارها على أنها منافسة لسيارات Ford Mustang Mach-E و Hyundai Ioniq 5 و Kia EV6 و Volkswagen ID 4أو خلفائها في ذلك الوقت.

أوبل تأكد قدوم سيارة مانتا EV في 2025 واستبدال Insigniaبطراز كهربائي

أكدت أوبل في بيانها الصحفي أيضًا لفترة وجيزة أن كلا من كروسلاند وانسيجنيا من الجيل التالي سيكونان سيارات كهربائية، حيث تشير الشائعات إلى أن الأخير سيتحول إلى سيارة دفع رباعي كهربائية كبيرة تنافس سيتروين C5 الجديدة والخليفة المحتمل لفورد مونديو.