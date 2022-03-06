نشرة أخبار العالم.. بوتين: لن نوقف الحرب إلا إذا استسلمت أوكرانيا.. قصف روسي عنيف على محيط كييف

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بوتين: أوكرانيا مسئولة عن الاستفزاز المحيط بمحطة زابوريجيا النووية

أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الأحد، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أوكرانيا مسؤولة عن "الاستفزاز" بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

بوتين: عواقب وخيمة تنتظر العالم حال فرض حظر طيران فوق أوكرانيا

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، ليس على روسيا وأوروبا فحسب، بل على العالم بأسره .

بوتين: روسيا لن توقف عملياتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال، وتلبية مطالب موسكو.

رئيس أوكرانيا: نسمع عن مساعدات ولا نرى شيئا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات أخيرة له إن "أوكرانيا أمة لن تنهزم ولن تنكسر ولن تسامح". مؤكدا:"لن نسامح من يقصف بيوتنا ويقتل أطفالنا وسيأتي اليوم الذي يحاكم فيه الجيش الروسي".

روسيا تعلن تدمير كل الطائرات الأوكرانية المجهزة للقتال

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تدمير جميع الطائرات الأوكرانية التي كانت جاهزة للقتال، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

روسيا تدمر مطارا بالكامل في أوكرانيا .. فيديو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن قصفا صاروخيا روسيا دمر مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا "بالكامل".

أوكرانيا: قوات روسية تشن هوما عنيفا على محيط كييف

قالت هيئة الأركان العامة في أوكرانيا، الأحد، إن القوات الروسية تشن هجوماً على محيط العاصمة كييف، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر.

روسيا تعرقل محادثات إيران النووية بشرط يهدد الاتفاق بالكامل

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن المحادثات النووية بين إيران والغرب باتت رهينة رغبة روسيا في اشتراط إعفائها من العقوبات بشأن تجارتها مع إيران.

صحيفة: قوات خاصة أمريكية وبريطانية تستعد لإجلاء رئيس أوكرانيا

قالت صحيفة "صن" البريطانية، إن قوات خاصة من أمريكا وبريطانيا تتدرب على عملية إنقاذ شديدة الخطورة، لإجلاء رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي من كييف.

أوكرانيا تعلق صادرات الذرة والملح والسكر واللحوم والماشية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، تعليق صادرات الذرة والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية، وذلك مع تصاعد العملية العسكرية الروسية ضد كييف.

ليبيا.. توقّف الإنتاج في أكبر حقل للنفط

قال وزير النفط الليبي، محمد عون، إن انتاج بلاده من النفط الخام، انخفض إلى أقل من مليون برميل يوميا؛ بسبب مشاكل داخلية أوقفت الإنتاج في أحد الحقول الرئيسة.

السودان يعلن توحيد سعر صرف الجنيه

أعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان، الأحد، توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، حسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.