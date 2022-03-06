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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستعدون للحوار.. بوتين: أوكرانيا مسئولة عن الاستفزاز المحيط بمحطة زابوريجيا النووية

بوتين: أوكرانيا مسؤولة
بوتين: أوكرانيا مسؤولة عن الاستفزاز المحيط بمحطة زابوريجيا

أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الأحد، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أوكرانيا مسؤولة عن "الاستفزاز" بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

 

وقال الكرملين، إن بوتين أكد لماكرون استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال "التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة".

 

وحسب وكالة "رويترز"، قال قصر الإليزيه، إن المحادثة بين ماكرون وبوتين استمرت ساعة و45 دقيقة.

 

فيما قال مستشار للرئيس الفرنسي، إن ما قاله بوتين خلال الاتصال لم يتضمن "أي شيء يمكن أن يطمئننا"، مضيفا أن بوتين أكد روايته بأنه يسعى إلى القضاء على نفوذ النازيين في أوكرانيا.

 

على جانب آخر، بحث بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإمكانية حل الصراع.

 

وأوضح بوتين لأردوغان تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، مشيرا إلى إمكانية وقفها بشرط توقف كييف عن القتال وموافقتها على مطالب موسكو.

كما قدم أردوغان تقييما نقديا للحملة الغربية العنصرية المسعورة ضد الثقافة الروسية.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية من أجل توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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