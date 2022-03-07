في عيد ميلادها .. لماذا اعتزلت حنان ترك الفن؟

يحل اليوم الاثنين الموافق ٧ مارس، عيد ميلاد الفنانة حنان ترك، والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية المهمة قبل اعتزالها الفن.

وبعد مشوار طويل من الأعمال الفنية أعلنت حنان ترك ارتداء الحجاب وتمسكت بالتمثيل لفترة فشاركت في فيلم "المصلحة" كما قدمت بطولات مثل "هانم بنت باشا" و"القطة العامية" و"نونة المأذونة"، وكان آخر مسلسل قدمته هو "أخت تريز"، وأيضًا لها مشاركات في أعمال كارتون مثل "بسنت ودياسطي" و"سوبر هنيدي".

حنان ترك

في عام 2006 أعلنت حنان ترك الاعتزال وارتداء الحجاب؛ لكنها تراجعت عن الاعتزال وقدمت مسلسلات بدأتها بـ"أطفال الشوارع"، ولكنها قررت الاعتزال مرة ثانية في عام 2012 وأعلنته في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، وبذلك تكون قد أعلنت اعتزالها الفن نهائيًا على الهواء، وقالت: إن السبب هو الصراع الذي تعيشه؛ لأنها لا تقدم الفن بالشكل الصحيح ولا ترضي حجابها والله وقد اختارت الطريق الذي تحبه، وبالرغم من ذلك إلا أن حنان ترك ظلت تشارك بصوتها في مسلسلات كارتون مثل "صدق رسول الله" في عام 2013 و"كليم الله".



تزوجت حنان ترك 5 مرات، الأولى من رجل الأعمال أيمن السويدي لمدة شهر، وانفصلت عنه ليتزوج بعدها من المطربة"ذكرى"، ولكنه انتحر في جريمة أثارت الجدل.

الزوج الثاني لحنان ترك هو خالد خطاب الذي تزوجته حنان لعدة سنوات وأنجبت منه طفلين، ولكنها انفصلت عنه بعد نشوب خلافات بينهما.

أما الزوج الثالث لحنان ترك، فهو المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا، بعدها تزوجت من رجل أعمال سعودي لمدة عام وأنجبت منه محمد.

الزيجة الخامسة والأخيرة لـ حنان ترك هو محمود مالك، واعتزلت حنان الفن بعد هذه الزيجة وأنجبت منه مريم.

حنان ترك وزوجها محمود مالك

نشرت حنان ترك صورا جديدة لها مع زوجها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت حنان ترك في الصور وهي تحتفل بعيد زوجها بصور رومانسية مما اثار اعجاب متابعيها.

يذكر ان الفنانة حنان ترك، أعلنت تعافيها وهي وعائلتها من فيروس كورونا وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتبت حنان ترك : "الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية .. وكل عام والعالم كله بألف خير ،ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان .