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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفاع المتهمين السادس والسابع في قضية الآثار الكبري يطالب ببراءتهما

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة الإبتدائية بالعباسية، اليوم السبت، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"الآثار الكبرى".  

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

تستمع هيئة محكمة الي مرافعة دفاع المتهمين السادس والسابع عاطف عبد الحميد مبارك واحمد عبد الرؤوف.

وطالب الدفاع ، ببراءة موكليه تأسيسا علي بطلان تحريات المباحث كونها مكتبية وبطلان إذن النيابة العامة وعدم اثبات مأمورية الضبط في دفتر أحوال القسم وانفراد ضابط التحريات بالشهادة وعدم معقولية تصور الواقعة حيث أن المتهم السادس طاعن في السن ومريض قلب.

كما دفع المحامي بعد تعرف المتهم من الاول الي الأخير علي بعضهم وانتفاء صلتهم ببعض وبطلان تفريغ هواتف المتهمين المحمول لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة وبطلان التحقيق مع موكليه لعدم حضور محامي معهم.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.  

كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار. 

 واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.  

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

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