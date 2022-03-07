في جولة مفاجئة.. محافظ الفيوم يتفقد تلقي موظفي المركز التكنولوجي لقاح كورونا..صور

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، في جولة مفاجئة أعمال حملة "طرق الأبواب" والتى إنطلقت أمس وتستمر حتى 15 من شهر مارس الجاري، للتأكد من تلقي المواطنين وموظفي المصالح الحكومية والمواقع الخدمية لقاح كورونا، كما تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي وعدد من إدارات مجلس مدينةالفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلة لمركز ومدينة الفيوم.

شملت جولة محافظ الفيوم، تفقد قسمى خدمة المواطنين والحفظ، بجانب تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتأكد من تلقي المواطنين المترددين لتلقي الخدمة للقاح كورونا، وكذا موظفي مجلس المدينة والمركز التكنولوجي، مؤكداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المصالح، والتعاون البناء مع فرق الحملة المنتشرة بشتى مراكز وقرى المحافظة، مؤشدداً على سرعة تلقى اللقاح للفئات العمرية بداية من سن 12 عاماً، حفاظاً على صحة الجميع.

وأكد محافظ الفيوم، خلال جولته التفقدية بتيسير الإجراءات أمام المواطنين في إطار من القانون، وتكثيف أعمال النظافة ووضع أفضل الحلول للرواكد الخشبية الموجودة بمجلس مدينة الفيوم، بجوار مبنى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار الموجود بنطاق مجلس المدينة، كما التقى عدداً من المواطنين واستمع لمطالبهم موجهاً المعنيين بوضع الحلول المناسبة لها.

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