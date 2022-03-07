برعاية مجلس الوزراء| بروتوكول بين أليانز ويونيسيف لتمكين الشباب ودعم برنامج "مشواري"

عقدت اليوم اليانز مصر الرائدة في قطاع التأمين المصري والتابعة لمجموعة أليانز العالمية، بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من شهر مارس 2022.

بموجب تلك الاتفاقية، تدعم أليانز في مصر منصة "شباب بلد" من خلال دعم برنامج “مشواري”، الذي ينفذ تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة وزارة الشباب والرياضة وبالشراكة مع يونيسف بهدف تمكين النشء والشباب، وتنمية مهاراتهم عبر برامج تنمية مهارات التفكير الابتكاري واتخاذ القرار وريادة الأعمال إلى جانب برامج المشورة المهنية، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للرؤية الاستراتيجية (رؤية مصر 2030).

ويستهدف برنامج "مشواري" النشء والشباب من سن 10 إلى 24 عامًا خاصة في الفئات الأكثر احتياجاً ويتم تنفيذ المشروع في مراكز الشباب في 15 محافظة تمثل الصعيد والدلتا والحضر، والمحافظات الحدودية.

وقد شهد فعاليات الاحتفالية كل من نائب وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار والسيد أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، والسيد جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، إلى جانب شخصيات عامة وقيادات في مجال ريادة الأعمال.