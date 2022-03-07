بعد إصابتها وخياطة 9 غرز .. أجمل إطلالات ليلى علوي.. شاهد

تصدرت الفنانة ليلى علوي ، مؤشرات البحث على موقع جوجل تريند خلال الساعات الماضية؛ بعد إصابتها أثناءتصوير مسلسل " دنيا تانية ".

وأثارت ليلى علوي ، الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صور لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها .

وتعتمد ليلى علوي على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .





وتتميز ليلى علوي ، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار في المناسبات والحفلات.

وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها فى الحفلات .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز جمالها .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور للفنانة ليلى علوي .

وعلقت الفنانة ليلى علوي، على إصابتها أثناء تصوير مسلسل " دنيا تانية "، قائلة :أنا إتصبت فعلاً بس، رجعت تاني أكمل، وماينفعش أقف، عشان لازم ألحق رمضان، لان أي تأخير مش في الصالح رغم أن المخرج والمنتج قالولي لازم ترتاتحي ولكن الحمد لله رجعت وكملت وقلتلهم لازم أشتغل.



وروت ليلى علوي، تفاصيل الإصابة، في مداخلة هاتفية، خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، ان المشهد مهم رغم أنه صامت، لكنه يحمل في طياته مشاهد غضب وإنفعال، ورغم أنه لم يطلب مني كسر الزجاج، وكان ممكن أمسك حاجة ,اضرب الزجاج لكن ماحستش بنفسي لقتني بكسره بإيدي ورغم نزول الدم كملت المشهد للآخر.



وواصلت ليلى علوي، : " كملت لحد الألم مازاد ومابقتش عارفة أطبق إيدي وصوابعي قولتلهم تعبانة رحت المستشفى وأنا إندمجت في المشهد والانفعال وماحستش بنفسي وأخدت تسع غرز، بشكل تجميلي.

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