تريزيجيه سجل هدفًا.. باشاك شهير يتعادل مع بشكتاش 2-2 في الدوري التركي

انتهت مباراة فريقي بشكتاش وإسطنبول باشاك شهير، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري التركي.

وسجل تريزيجيه، الهدف الأول لفريقه باشاك شهير في الدقيقة 35 بتسديدة بباطن قدمه اليمنى، مستغلًا خطأ دفاعي من لاعبي بشكتاش، قبل أن يعادل جوفين يالشين النتيجة لـ بشكتاش في الدقيقة 41.

وأحرز أوكاكا، الهدف الثاني لباشاك شهير في الدقيقة 45، لكن كينان كرامان سجل هدف التعادل لـ بشكتاش في الدقيقة 54، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الصفراء في وجه تريزيجيه في الدقيقة 79.

وبحسب ما أعلن إيمري بيلوزأوجلو مدرب باشاك شهير، فضم تشكيل فريقه:

في حراسة المرمى: فولكان باباكان

خط الدفاع: جونيور كايسارا - ليو دوارتي - رافايل تاجير - حسن علي كالدريم

خط الوسط: تولجا - سيردار جولير - بيركاي أوتشان - دانيال ألكسيتش - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: ستيفانو أوكاكا

يُذكر أن تريزيجيه انتقل لصفوف باشاك شهير قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونجح تريزيجيه حتى الآن في تسجيل 4 أهداف مع باشاك شهير، إضافة لصناعته هدف وحيد في 4 مباريات.