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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 8 جنود من الجيش الأوكراني في غارات جوية على مدينة ميكولايف

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن فولوديمير تشايكا، عمدة مدينة ميكولايف الواقعة في جنوب أوكرانيا، اليوم الاثنين، عن مقتل 8 جنود من الجيش الأوكراني في ضربة جوية روسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية، بمقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في غارات جوية للقوات الروسية على بلدة ماكاريف بـ العاصمة كييف.

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وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن 406 مدنيين قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

كما أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن 801 مدنياً آخرين أصيبوا.

وأقرت الأمم المتحدة بأن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون “أعلى بكثير”.

وقالت إن هذه الأرقام تشمل البيانات التي تم جمعها بين الساعة 4 صباحًا بالتوقيت المحلي في 24 فبراير 2022، عندما بدأ الهجوم المسلح للاتحاد الروسي ضد أوكرانيا، ومنتصف ليل 6 مارس 2022.

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