خريج هندسة يحاول قتل صاحبة محل بالجيزة.. والتحريات: إنفصام في الشخصية

تباشر الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحرياتها في واقعة تعدي شاب على صاحبة محل بسلاح أبيض في منطقة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا بوصول سيدة إلي مستشفى الهرم مصابة بجرح قطعي في الوجه و الذراع، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة شاب حاصل على بكالوريوس هندسة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، قيام المتهم بالتعدي على السيدة مستخدما سكين كبير وإحداث إصابتها وتم نقلها إلي المستشفي.

وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم، كشفت التحريات والاستماع إلي أقوال أهله أنه مضطرب نفسيا ويعاني من مرض الإنفصام في الشخصية.

تحرر المحضر اللازم وتستكمل النيابة الإجراءات القانونية.