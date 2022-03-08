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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تؤثر الحمى على الحمل؟

حمى الحمل
حمى الحمل

تحدث الحمى أثناء الحمل في أي فصل دراسي وقد لا تسبب عادة أي مشاكل ومع ذلك ، فإن ارتفاع درجة الحرارة إلى جانب علامات المرض الأخرى قد تثير مخاوف بشأن صحة الأم والجنين في مثل هذه الحالات ، يكون العلاج في الوقت المناسب ضروريًا لتجنب المضاعفات المحتملة ، بما في ذلك التشوهات الخلقية وحتى الإجهاض لحسن الحظ ، قد تتعافى معظم الأمهات الحوامل عادةً من خلال العلاج في الوقت المناسب دون أي تأثير سلبي على صحة أطفالهن.

كشف موقع هيلثي عن الحمى أثناء الحمل وأسبابها والعلامات التي يجب ملاحظتها.

ما الذي يعتبر حمى أثناء الحمل؟


الحمى هي زيادة مؤقتة في درجة حرارة الجسم. إنه ليس مرضًا ولكنه أحد أعراض مرض أساسي. درجة حرارة الجسم الطبيعية للإنسان هي 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية). إذا زادت درجة الحرارة عن 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) ، فهذه حمى (.


كيف تؤثر الحمى على الحمل؟


بما أن الحمى تشير إلى مرض أساسي ، فإن تأثيرها على الحمل يعتمد بشكل أساسي على السبب، قد تكون الحمى الشديدة ، إذا لم تتم معالجتها ، قاتلة للطفل. قد تؤدي الحمى والالتهابات أثناء الحمل إلى المضاعفات التالية لدى الطفل.

تشوهات القلب والأوعية الدموية: تزيد الحمى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل من فرص حدوث عيب خلقي في القلب  .
الإجهاض: الحمى والالتهابات البكتيرية أثناء الحمل يمكن أن تسبب الإجهاض في بعض الحالات  
عيوب الأنبوب العصبي: النساء اللواتي يصبن بالحمى أثناء المراحل المبكرة من الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من عيوب الأنبوب العصبي. وذلك لأن الأنبوب العصبي يتشكل خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل. قد يقلل تناول حمض الفوليك من الإصابة في مثل هذه الحالات 

الشق الفموي: توجد أدلة قوية على أن الحمى أثناء الحمل يمكن أن تسبب انشقاقات في الفم عند الأطفال 
قد تؤدي الحمى في وقت مبكر من الحمل عادة إلى مزيد من الضرر للطفل لذلك ، قد يكون تناول خافضات الحرارة (حبوب تقلل درجة حرارة الجسم) خلال هذه المرحلة مفيدًا. استشر طبيبك قبل تناول أي أدوية أثناء الحمل .

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