ابنة بوتين تغلق حساباتها عبر مواقع التواصل لهذا السبب.. صور

لم تؤكد نسبها لـ بوتين..

أغلقت ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مفاجئ حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تعرضها لموجة من الإنتقادات تهديدات منذ دخول روسيا في حرب مع أوكرانيا.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن منذ أن اجتاح بوتين أوكرانيا ، تعرضت"لويزا روزوفا، طالبة في سان بطرسبرج تبلغ 18 عامًا، لهجمات وانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعتها إلى إغلاق حسابتها ، كما أفادت الصحيفة أن ابنة بوتين المدللة مسحت حسابها عبر موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

ابنة بوتين

وأوضحت الصحيفة أن لويزا هي ابنة سفيتلانا كريفونوجيج، البالغة من العمر 45 عامًا، وهي عامل نظافة تحولت إلى مليونيرة، وهي الآن مالكة جزئيًا لبنك روسي كبير، وهي واحدة من أغنى النساء في البلاد.

أبنة بوتين

وأشارت الصحيفة، إلى أن روزوفا ، التي كان لديها 84000 متابع ، توقفت عن النشر علنًا قبل خمسة أشهر ، مما أثار شكوكًا في أن بوتين قام بتكميم فمها على الرغم من أن حسابها ظل مرئيًا حتى اليوم، لكن بشكل مفاجئ ظهر على حسابها رسالة تقول باللغة الروسية: "المستخدم غير موجود".

حساب ابنة بوتين الشخصي

يأتي ذلك وسط مزاعم عن قيام بوتين بإخفاء أفراد عائلته في مخبأ فاخر في "مدينة تحت الأرض" في سيبيريا ، مصمم للحماية في حالة نشوب حرب نووية.

فيما لم تعلق والدة روزوفا التي تمتلك عقارًا فخمًا بقيمة 3.1 مليون جنيه إسترليني في موناكو، على مزاعم أن ابنتها ولدت من قبل الرئيس بوتين رجل الكرملين القوي ، ولا روزوفا ، المعروفة أيضًا باسم اليزافيتا ، على الرغم من أنها أخبرت GQ الروسية بأنها "على الأرجح" تبدو "مشابهة" لبوتين في شبابه.