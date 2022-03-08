عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم تؤكد نسبها لـ بوتين..

ابنة بوتين تغلق حساباتها عبر مواقع التواصل لهذا السبب.. صور

ابنة بوتين
ابنة بوتين

أغلقت ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مفاجئ حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تعرضها لموجة من الإنتقادات تهديدات منذ دخول روسيا في حرب مع أوكرانيا.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن منذ أن اجتاح بوتين أوكرانيا ، تعرضت"لويزا روزوفا، طالبة في سان بطرسبرج تبلغ 18 عامًا، لهجمات  وانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعتها إلى إغلاق حسابتها ، كما أفادت الصحيفة أن ابنة بوتين المدللة مسحت حسابها عبر موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

ابنة بوتين

وأوضحت الصحيفة أن لويزا هي ابنة سفيتلانا كريفونوجيج، البالغة من العمر 45 عامًا، وهي عامل نظافة تحولت إلى مليونيرة، وهي الآن مالكة جزئيًا لبنك روسي كبير، وهي واحدة من أغنى النساء في البلاد.

 

أبنة بوتين

وأشارت الصحيفة، إلى أن روزوفا ، التي كان لديها 84000 متابع ، توقفت عن النشر علنًا قبل خمسة أشهر ، مما أثار شكوكًا في أن بوتين قام بتكميم فمها على الرغم من أن حسابها ظل مرئيًا حتى اليوم، لكن بشكل مفاجئ  ظهر على حسابها  رسالة تقول باللغة الروسية: "المستخدم غير موجود".

حساب ابنة بوتين الشخصي

يأتي ذلك وسط مزاعم عن قيام بوتين بإخفاء أفراد عائلته في مخبأ فاخر في "مدينة تحت الأرض" في سيبيريا ، مصمم للحماية في حالة نشوب حرب نووية.

 

فيما لم تعلق والدة روزوفا  التي تمتلك عقارًا فخمًا بقيمة 3.1 مليون جنيه إسترليني في موناكو، على مزاعم أن ابنتها ولدت من قبل الرئيس بوتين رجل الكرملين القوي ، ولا روزوفا ، المعروفة أيضًا باسم اليزافيتا ، على الرغم من أنها أخبرت GQ الروسية بأنها "على الأرجح" تبدو "مشابهة" لبوتين  في شبابه.

 

ابنة بوتين فيلادمير مواقع التواصل الاجتماعي الانتقادات تهديدات روسيا أوكرانيا حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

بشرى سارة.. "التموين": انخفاض من 20 إلى 30% في سلع المجمعات الاستهلاكية

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

التموين: الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لمرتكب جريمة احتكار السلع.. فيديو

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون شارع المعز .. صور

موضوعات متعلقة

دراسة جديدة : كورونا يصيب الجهاز التناسلي للذكور.. تفاصيل

هاكرز يخترقون الوسائل الإعلامية الروسية .. فيديو

شاهد| لحظة نجاة مراسل "سكاي نيوز" من الموت على يد الجيش الروسي

شاهد|قوة تدريب الملاكم الأكثر رعباً بالعالم قبل لقائه مع المصارع الإيراني

لحظة إسقاط طائر روسية وأسر قائدها وسط تصفيق الأوكرانيين.. شاهد

صرخة أم .. أوكرانية تحتضن رضيعها القتيل في القصف الروسي.. صور

مزارعون أوكران يدمرون منظومة صواريخ روسية بقيمة 15 مليون دولار

شاهد| مدى قوة أخطر سلاح نووي روسي بالعالم.. حقائق صادمة

ترشيحاتنا

الصحة: الوضع الوبائي في مصر مستقر.. واجتماع للجنة إدارة الأزمة قبل رمضان

دافئ نهارًا.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 مارس في القاهرة والمحافظات

إسقاط 121 طائرة روسية.. الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما لاستدعاء قوات حفظ السلام

قطع المياه عن بعض المناطق جنوب بورسعيد..اليوم

أفضل الأعمال في شهر شعبان .. بـ9 عبادات يرفع عملك فلا تتركها

سماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة؟

أحب إسماعيل ياسين و تحية كاريوكا.. أبرز تصريحات الجزائرية بيونة بمهرجان الاقصر

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

فيديو

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

تعرف على النجوم الراحلين عن الزمالك .. فيديو جراف

مرض غادة عادل .. كل ما تريد معرفته عن التهابات المثانة

أحمد عز عامل بناء فى برومو الفيلم القصير أخويا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ