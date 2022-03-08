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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير روسي: برميل النفط قد يتخطى حاجز الـ 300 دولار في هذه الحالة

أسعار النفط
أسعار النفط

حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، من أن فرض حظر على واردات النفط الروسية سيكون له عواقب "كارثية" في الوقت الذي يفكر فيه الحلفاء الغربيون في فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا.

وقال نوفاك في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية: "حظر النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، حيث أن الارتفاع في الأسعار لن يكون متوقعا، أكثر من 300 دولار للبرميل، إن لم يكن أكثر".

وأضاف نوفاك أنه سيكون "من المستحيل" استبدال النفط الروسي بسرعة في السوق الأوروبية، قائلا: "سيستغرق الأمر أكثر من عام وسيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين".

وقال "ينبغي على السياسيين الأوروبيين عندئذ أن يحذروا مواطنيهم والمستهلكين بصدق مما ينتظرهم وأن الأسعار في محطات الوقود والكهرباء والتدفئة سترتفع بشدة".

وأضاف أنه ردًا على وقف مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2، يمكن لروسيا أن توقف الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

 

 

 

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